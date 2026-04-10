C’è un effetto che il bilancio di previsione 2026 del Comune di Milano ha messo nero su bianco, e che spiega perché Sala e Fontana si ritrovano insieme sul palco del Centro Studi Grande Milano a parlare di legge speciale. L’addizionale Irpef incassata da Palazzo Marino salirà di trenta milioni non per un aumento delle aliquote, ma — come ha spiegato l’assessore Emmanuel Conte — perché una parte dei nuovi residenti è più ricca della media dei contribuenti milanesi. Tradotto: Milano si è arricchita perché ha attratto persone più ricche. Un effetto che è il segnale di una mutazione più ampia e silenziosa.

La città attrattiva non è solo una città che cresce. È una città che cambia nella propria composizione sociale prima ancora che nel proprio paesaggio urbano, e che dunque ridisegna di continuo il proprio patto civico. Una mutazione di questa portata — per essere governata, e non subita — chiede leve amministrative di tipo nuovo. Non perché quelle di sempre siano sbagliate, ma perché sono state pensate per un’altra Milano e per un altro tempo. È l’esigenza che nelle stanze di Palazzo Marino si avverte da tempo, e che oggi comincia a trovare una traduzione politica condivisa.

Ecco perché il dibattito sulla legge speciale non è un tecnicismo per addetti ai lavori. È la risposta a una domanda che la città pone ogni giorno con più forza: può una metropoli globale continuare a essere amministrata con gli strumenti di un comune italiano di rango ordinario?

Ambrogio

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Mario Alberto Marchi