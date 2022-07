L’influencer Chiara Ferragni ha condiviso una storia allarmata e preoccupante su Instagram. Una storia in cui racconta di una Milano “fuori controllo” dal punto di vista della sicurezza. Rapine, furti, aggressioni per strada. “Sono angosciata e amareggiata dalla violenza che continua ad esserci a Milano”, ha scritto l’influencer seguita da oltre 27 milioni e mezzo di follower, lanciando un appello al sindaco Beppe Sala.

“Ogni giorno ho conoscenti e cari che vengono rapinati in casa, piccoli negozi al dettaglio di quartiere che vengono svuotati dell’incasso giornaliero, persone fermate per strada con armi e derubate di tutto. La situazione è fuori controllo. Per noi e i nostri figli abbiamo bisogno di fare qualcosa. Mi appello al nostro sindaco Beppe Sala”.

Chiara Ferragni è tra le personalità più seguite in Italia, sicuramente la più seguita sui social. È sposata con il cantante Fedez, nome d’arte di Federico Leonardo Lucia, con il quale ha avuto due bambini. La coppia si è impegnata da tempo in diverse iniziative di volontariato, in particolare durante la prima ondata dell’emergenza covid che aveva colpito duramente Milano, come le donazioni e la raccolta fondi per realizzare una nuova terapia intensiva all’Ospedale San Raffaele. Sono stati premiati con l’Ambrogino d’Oro, la massima onorificenza cittadina assegnata nel giorno del Patrono per aver messo “la notorietà al servizio della lotta al Covid-19 per provare a lenire le ferite della loro città”.

Beppe Sala è stato rieletto per il secondo mandato alle comunali dello scorso autunno. Secondo l’ultimo indice della criminalità pubblicato lo scorso autunno dal quotidiano Il Sole 24 Ore Milano è la capitale delle denunce nella classifica finale: quarta per danneggiamenti, settima per violenze sessuali, prima per furti, terza per furti con strappo, settima per furti di motociclo, prima per furti con destrezza, prima per furto su auto in sosta, terza per rapine, terza per rapine in esercizi commerciali, quarte per rapine in pubblica via.

L’appello di Ferregni è stato raccolto al volo da Matteo Salvini, segretario della Lega, partito che tra le altre cose guida la Regione Lombardia con il governatore Attilio Fontana. “Prosegue l’incessante problema sicurezza a Milano. Ormai è proprio sotto gli occhi di tutti”, ha scritto sulle sue pagine social commentando le parole dell’influencer. “Sala e Lamorgese, se ci sono battano un colpo, altrimenti si facciano aiutare”, dice il Capitano del Carroccio rivolgendosi al primo cittadino e alla ministra dell’Interno.

