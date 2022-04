Fedez sarà di nuovo tra i giudici di X Factor nella stagione 2022 del talent show in onda su Sky prodotto da Fremantle. Lo ha annunciato lo stesso cantante tramite una storia Instagram. “Piccola sorpresa: avevo solo 23 anni e insieme al mio matrimonio è stata la mia relazione più lunga”, ha detto. “Io non ho idea di cosa succederà nel mio futuro. E invece oggi un’idea ce l’ho. Si torna a casa. Oggi è il giorno di un nuovo debutto”.

L’annuncio arriva nel periodo più delicato e difficile: Fedez è stato da pochissimo tempo operato per un tumore neuroendocrino al pancreas. Ha lasciato l’ospedale San Raffaele di Milano a fine marzo accompagnato dalla moglie, l’influencer Chiara Ferragni. La coppia ha due figli: Leone e Vittoria. L’operazione era durata sei ore. Al cantante è stata asportata una parte dell’organo.

“Grazie a voi che mi avete letteralmente salvato la vita, che mi avete accompagnato e accudito in questi giorni che non sono stati semplici ma che dall’altra parte mi hanno restituito una nuova prospettiva della vita. Grazie al Prof. Falconi e a tutto il suo incredibile staff. Grazie a tutti gli infermieri e infermiere del reparto E grazie a voi per la grande umanità e il supporto che mi avete dato. L’amore è la medicina più potente. Si torna a casa, si torna a vivere”, aveva scritto Fedez postando due foto con i medici e i genitori dopo la delicata operazione.

Federico Lucia, questo il suo vero nome, è stato il giudice più giovane del talent. Al debutto aveva 23 anni e portò alla vittoria Lorenzo Fragola. Ha partecipato a cinque edizioni tra il 2014 e il 2018. “Si torna a casa”, ha scritto postando sui social un video con alcuni highlights della sua partecipazione a X Factor. Ha ricordato il suo primo pianto, “poi sono diventato cintura nera di occhio lucido”, ripercorso le discussioni accese con Morgan e Manuel Agnelli. “È stata una vera figata, mi sono divertito un casino”.

