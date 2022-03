È stata “una giornata importante” davvero. Dopo l’annuncio sui social di una “malattia” non meglio precisata, Fedez si è sottoposto anche a un intervento chirurgico all’Ospedale San Raffaele di Milano. Alcuni hanno ipotizzato che si sia trattato di una operazione all’addome ma per ora non ci sono conferme ufficiali.

Sarebbe ora in osservazione nel reparto di via Olgettina, e sarà sottoposto a ulteriori accertamenti. L’intervento era stato pianificato, e non si tratterebbe dunque di un’urgenza. Lo stesso rapper, tra le lacrime, aveva parlato di una “giornata importante” davanti a sé, in coincidenza con il primo compleanno della figlia Vittoria, secondogenita dopo Leone, che ha invece 4 anni.

Il cantante, come appreso dall’AdnKronos, è arrivato ieri al San Raffaele e in serata è stato sottoposto ad una operazione chirurgica. Fedez resterà ricoverato per la fase post-operatoria e verrà sottoposto a ulteriori esami di approfondimento prima di poter tornare a casa. I prossimi giorni saranno infatti fondamentali per definire con precisione il quadro clinico.

“Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia, ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale – ha scritto il rapper in una story su Instagram – Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto e a darmi la forza di affrontare tutto questo”.

Per il momento non ci sono altre novità sui profili social dei due. Resta l’ipotesi demielinizazione, che nel 2019 lo stesso cantante aveva raccontato di avere durante una puntata de La Confessione su 9. Una patologia che può annunciare patologie molto gravi. Tuttavia Fedez non ha mai chiarito se questa malattia di cui si sta occupando in questi giorni ha correlazioni con quanto dichiarato anni fa.

La mielina è un tessuto lipoproteico che compone gli strati che isolano le fibre nervose all’interno e all’esterno del cervello. Proprio come l’isolamento di un cavo elettrico, la guaina mielinica consente ai segnali nervosi, che sono impulsi elettrici, di essere condotti lungo le fibre in modo veloce e preciso. Quando la guaina mielinica è danneggiata, gli input non sono trasmessi in maniera efficiente e possono verificarsi danni al sistema nervoso centrale. La demielinizzazione può essere causata da infezioni, ictus, carenze nutrizionali o l’assunzione di farmaci. Ma può anche essere una spia dell’insorgenza di malattie come la sclerosi multipla.

E si rincorrono anche voci e sospetti che riguardano invece un tumore. Una tesi confermata anche dalle parole del rapper durante l’annuncio della malattia: “un problema di salute“ trovato “per fortuna con grande tempismo, che comporta un percorso. Un percorso importante che dovrò fare e che mi sento di raccontare. Non ora, non in questo momento in cui ho bisogno di stringermi alla mia famiglia, ai miei figli”, aveva scritto Fedez. Sappiamo che l’ospedale San Raffaele di Milano è un centro di eccellenza per la sclerosi multipla. Tuttavia il nosocomio è la meta di riferimento per molte altre malattie. Sicuramente lo stesso rapper, appena sarà pronto, darà nuovi aggiornamenti ai suoi fan.

Ad aspettarlo a casa ci sono i figli, Leone e Vittoria, e la moglie Chiara Ferragni. L’influencer su Instagram ha confermato l’operazione in un post per il primo compleanno della figlia Vittoria, postando una foto della famiglia davanti ad una torta rosa: “Buon primo compleanno alla nostra Vittoria. Abbiamo scattato queste foto Domenica, con qualche giorno in anticipo, perché sapevamo che oggi papà sarebbe stato in ospedale (ma sarà presto a casa) . Ti amiamo alla follia patata”, ha scritto sul suo profilo seguito da oltre 26 milioni di persone.

