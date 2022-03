“Caro Fedez, ho letto dei tuoi problemi di salute, ne sono dispiaciuto e spero si risolvano presto. Sei un giovane di talento, hai una bella famiglia e comprendo il tuo stato d’animo di fronte alla malattia. Tutti siamo preoccupati dell’integrità del nostro corpo e tentiamo di tenerlo in forma per vivere sereni”. Vittorio Feltri ha esordito così una lettera scritta a Fedez dalle colonne di Libero, il giornale di cui è fondatore e direttore editoriale.

I due non potrebbero essere più diversi eppure il giornalista ha deciso di scrivere al rapper dopo aver saputo della malattia del cantante. E in questa occasione ha rivelato di essergli vicino più che mai: l’ha invitato a lottare rivelando che anche lui ha un tumore. Ha ricordato quel loro primo incontro in occasione di una puntata del programma “Mucchio selvaggio”, in cui ha provato simpatia per Fedez, “anche se condivido un decimo delle tue esternazioni”: “Per cui sento di confidarmi su un tema che ci accomuna. Quello della salute perduta”.

Feltri ha così racconta che, a 78 anni, è sempre stato in ottima salute, fino all’emergere, con l’ultima tac, di un nodulo al petto e della successiva diagnosi: cancro. Così il suo primo intervento, “in sala operatoria, mezzo biotto, pieno di vergogna”, e dice di essere poi tornato subito a lavorare “senza confidare niente a nessuno”: “Invece ora dico chiaramente a te e a tutti che ho il cancro, perché mai dovrei dichiararlo a bassa voce, in fin dei conti la mia non è una malattia venerea”.

E infine il caloroso incoraggiamento: “Ti prego, non farti intimidire dal morbo col quale hai iniziato una battaglia che potrai vincere con l’aiuto di Sanculo (…). Non sono capace di consolarti, caro Fedez, però ti segnalo che io del mio tumore me ne sbatto i coglioni. Finché starò al mondo litigherò con chiunque, perfino col cancro. Dammi retta, non piangere, fai a pugni con la sfiga, avrai ragione tu”.

Intanto oggi Fedez è tornato a “farsi vedere” sui social dopo l’annuncio della malattia. Il post è tutto per suo figlio Leone, che oggi compie 4 anni. Nel giorno della festa del papà, il cantante celebra anche il compleanno del suo primo figlio. “Tanti auguri amore mio, oggi voglio solo dirti grazie. Grazie per aver riempito di gioia questi 4 anni insieme, grazie per avermi fatto crescere come persona più di quanto io possa aver fatto con te. Il tempo vola ma io ti tengo stretto, più che mai. Auguri Leoncino”, il messaggio di Fedez.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

© Riproduzione riservata

Elena Del Mastro