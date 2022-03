Fedez torna a parlare del ‘percorso’ che lo attende a causa della sua malattia, dopo l’annuncio di qualche giorno fa: “Sono qua per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, per fortuna con grande tempismo” aveva rivelato. E lo fa tramite una story pubblicata sul suo profilo Instagram lunedì sera. “Domani (ossia oggi 22 marzo per chi legge) sarà una giornata importante, volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni mandando tanta positività” ha scritto il rapper.

“Grazie alla mia famiglia e agli amici”

Dopo aver spiegato, con le lacrime agli occhi, di avere dei problemi di salute, il cantante è stato infatti travolto da un’ondata di affetto. Moltissimi i messaggi di sostegno arrivati da colleghi, amici, fan e personaggi dello spettacolo: anche il direttore di Libero Vittorio Feltri ha deciso di scrivergli, incoraggiandolo a combattere e rivelando di avere un tumore.

“Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale” si legge sulla story. Senza dimenticare, ovviamente, i due figli Leone, 4 anni, e Vittoria, un anno: “Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo.”

La moglie Chiara Ferragni, seguita su Instagram da oltre 26 milioni di follower, era stata la prima a dedicargli un post: “Presto starai bene, sempre circondato dall’affetto di tutta la tua famiglia, amici e persone che ti amano tanto.”

La malattia di Fedez

Fedez, 32 anni, non ha specificato cosa lo attenda oggi, né ha aggiunto ulteriori dettagli sulla malattia che l’ha colpito. Lo farà, ha promesso, ma quando si sentirà pronto: “Non ora, non in questo momento in cui ho bisogno di stringermi alla mia famiglia, ai miei figli. Ma che mi sento di raccontare in futuro perché quando ho scoperto quello che ho scoperto, leggere storie di altre persone mi ha dato conforto” aveva infatti sottolineato.

Non è la prima volta che il rapper parla delle sue condizioni di salute. A dicembre 2019, ospite a La Confessione sul Nove, aveva raccontato: “Mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa, sono a rischio sclerosi multipla”. Una scoperta che l’aveva spinto a ridefinire le sue priorità: “Questo è stato il motivo per me di iniziare un percorso per migliorare e soprattutto per scegliere le mie battaglie.”

