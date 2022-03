Fedez l’aveva promesso: avrebbe parlato della sua malattia, annunciata tramite alcune stories su Instagram la scorsa settimana, quando si sarebbe sentito pronto per farlo. E oggi 24 marzo, tramite un post pubblicato sempre sul popolare social network, ha rivelato: “Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso)”.

E qualche ora dopo anche Chiara Ferragni ha parlato non solo delle condizioni di salute del marito, ma anche di come hanno trascorso la settimana precedente alla delicata operazione.

L’intervento chirurgico al San Raffaele di Milano

La notizia dell’operazione chirurgica all’addome di Fedez era trapelata ieri, resa nota dall’Adnkronos. Il cantante aveva annunciato in una ‘story’ su Instagram che martedì sarebbe stata “una giornata importante”, senza però scendere nei dettagli. I prossimi giorni saranno fondamentali per definire con precisione il quadro clinico. Intanto il rapper ha fatto sapere che sta bene e non vede l’ora di tornare dai suoi figli, anche se ‘ci vorrà un po’’, mostrando alcune immagini dall’ospedale, compresa quella della cicatrice sull’addome e del tipo di intervento subìto.

Dopo le parole di Fedez sulla sua malattia, Chiara Ferragni ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto insieme al marito, sempre dall’ospedale, spiegando: “Avevamo paura di tutto: la sua diagnosi, l’intervento, la guarigione, la nostra vita e la situazione della nostra famiglia. L’operazione di martedì è andata bene, ora si sta riprendendo e speriamo che questo sia solo un brutto ricordo che ci ha insegnato, ancora una volta, l’importanza di godersi la vita al massimo tutti i giorni”. L’imprenditrice ha poi ringraziato “tutte le persone che ci hanno fatto sentire il loro amore, ci hanno aiutati e hanno detto una preghiera per noi, ci ha dato molta forza”.

Fedez, dopo l’annuncio del suo ‘problema di salute’, aveva infatti ricevuto moltissimi messaggi di sostegno da parte di amici, colleghi, fan e volti noti dello spettacolo.

“Ci siamo presi un po’ di tempo dai social”

Il silenzio social nei giorni successivi all’annuncio della malattia di Fedez- che si era ipotizzato fosse legata alla diemelinizzazione, scoperta nel 2019 – non era passato inosservato, considerando che la coppia ha sempre condiviso la propria vita professionale e privata su Instagram, dove sono seguiti da milioni di follower. E infatti oggi la fashion blogger ha spiegato in un altro post come hanno trascorso il tempo prima dell’intervento, confermando come si fossero ritagliati dei momenti lontano dai social, con tanto di foto a immortalarli. “Ci siamo presi un po’ di tempo lontano dai social media, abbiamo trascorso più tempo possibile con i bambini, siamo andati a fare molte visite ed esami, siamo andati a passeggio, abbiamo mangiato un gelato seduti su una panchina” ha scritto la Ferragni.

Ma non solo. L’imprenditrice ha raccontato inoltre che Fedez “ha passato un po’ di tempo con i suoi amici più cari, ha registrato della musica (lui l’ha fatto e io ho ascoltato), è andato a dormire con Leone nel nostro letto (di solito dorme nella sua stanza) e ha festeggiato il suo quarto compleanno”.

Le ultime parole sono dedicate alle sue emozioni: “La maggior parte di questo tempo mi sono sentita come se tutto fosse offuscato: era come se il tempo si fosse fermato e ho avuto paura come mai prima d’ora che potesse succedere qualcosa di brutto. Grazie alla vita per aver cambiato le cose per il meglio”.

Roberta Davi

© Riproduzione riservata

Mariangela Celiberti