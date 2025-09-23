Nel giorno dello sciopero generale per Gaza, Milena Gabanelli si presente in diretta televisiva con una fascia nera al braccio. Durante il suo spazio settimanale Dataroom al Tg La7, la giornalista ha voluto mostrare solidarietà per i palestinesi uccisi ogni giorno indossando il segno del lutto. Una scelta spiegata soltanto dopo l’invito del direttore: “La televisione è una brutta bestia, quella cosa che hai sul tuo braccio destro ha un significato o sono fatti tuoi?”, le ha chiesto Enrico Mentana in diretta. “Direi che è per lo sterminio in corso a Gaza”, ha risposto la giornalista, raccogliendo la soddisfazione del conduttore del telegiornale: “Era giusto capire di cosa si trattava”.

Milena Gabanelli con una fascia nera al braccio in segno di lutto “per lo sterminio in corso a #Gaza” pic.twitter.com/8RsvzInoOb — giovanni mercadante  (@giuvannuzzo) September 22, 2025

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco