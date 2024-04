Arriva la prima condanna a carico di un hater dell’infettivologo Matteo Bassetti e lui gongola sui social “La prima di una lunghissima serie. Chi mi ha insultato e minacciato in questi anni tenga controllata la pec. I miei avvocati stanno arrivando. Pagherete a me e alla mia famiglia molti mesi di vacanze!! Grazie!!”

Matteo Bassetti: “Ho deciso di pubblicare il dispositivo completo di una sentenza odierna”

“La giustizia arriva e arriverà contro tutti quelli che hanno deciso di usare violenza, anche a parole, sui social nei confronti miei e della mia famiglia”. Così su X l’infettivologo Matteo Bassetti, da sempre in prima linea contro chi ha minacciato lui e la sua famiglia durante e dopo l’emergenza Covid per le sue posizioni contro i no-vax. “Ho deciso di pubblicare il dispositivo completo di una sentenza odierna. Uno dei tanti personaggi che mi ha minacciato e insultato tramite post di Facebook: la giustizia è arrivata inesorabile, soprattutto per una difesa che aveva dell’inverosimile: ‘L’ho minacciato perché sono stato moralmente sequestrato’, quindi sono giustificato”.

Matteo Bassetti: “Vedremo ancora tanti condannati”

“Meno male che nelle aule di giustizia non si fanno prendere in giro. Sono ancora tantissimi – sottolinea – quelli che ho denunciato tramite il mio avvocato Rachele De Stefanis. Si preparino a pagare penalmente e civilmente”, avverte. “Avevamo promesso che saremo andati fino in fondo e stiamo mantenendo le promesse. Ne vedremo ancora tanti condannati”, conclude.

Bassetti sul malore di Ndicka, calciatore della Roma

“Anche ieri e oggi i soliti chiacchieroni senza alcuna competenza scientifica e -soprattutto senza conoscere i referti medici- si sono interessati al caso del giocatore della Roma, Ndicka, per addurre i soliti sospetti sui vaccini. Questi continui attacchi ai vaccini fanno molto male prima di tutto al popolo e alla salute pubblica”. Lo scrive su Facebook il direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, sul malore che ha colto il calciatore della Roma e che ha portato a sospendere il match di serie a dei giallorossi a udine.

Ricordo a chi lo volesse dimenticare che nel calcio italiano sono sempre successi eventi simili, da Manfredonia a Morosini per passare da Curi e Astori, solo per citarne alcuni”, aggiunge l’infettivologo.

