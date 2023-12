A Padova è finito in manette un 27enne, arrestato dalla polizia in flagranza di reato per tentata violenza sessuale la notte di Natale. La vittima è una studentessa di poco più che 20 anni di origini libanesi, rimasta da sola in Italia per le feste natalizie per via del viaggio troppo lungo e costoso. I due si erano conosciuti online pochi giorni prima e il giovane, italiano, si era offerto di farle compagnia durante la vigilia.

La tentata violenza sessuale a Padova

I fatti risalgono al 24 dicembre sera, vigilia di Natale. Un paio di giorni prima aveva conosciuto in rete il 27enne, un magazziniere di Padova. Si erano visti una prima volta in centro città e poi si erano dati appuntamento la sera del 24 a casa di lei. Dopo aver cenato insieme, però, la ragazza ha iniziato a sentirsi male, lui le ha consigliato di farsi una doccia. A quel punto, mentre lei era in bagno, il 27enne ha provato un primo approccio fisico, ha cercato di entrare nella doccia svestito, l’ha fotografata con il cellulare. La 20enne ha cercato di allontanarlo, ma il ragazzo ha cominciato a palpeggiarla nelle parti intime.

Le minacce di pubblicare le foto intime

Ma la ragazza, in preda alla paura, è riuscita comunque a spingerlo e farlo uscire di casa. Solo che non è finita lì, con il ragazzo che ha iniziato a scriverle sul cellulare messaggi con minacce: se la mattina dopo non si fosse recata da lui per avere un rapporto sessuale, avrebbe pubblicato le foto di lei sotto la doccia e le avrebbe inviate a tutti i suoi amici e ai genitori. È a quel punto che la giovane ha chiamato il 113.

L’intervento della polizia

Dopo la richiesta di aiuto, sono scattate le indagini da parte degli agenti della Squadra mobile della Questura. Il giovane è stato identificato in poco tempo, così come il suo domicilio. Gli agenti sono arrivati nella casa del 27enne e l’hanno trovato proprio nell’intento di inviare altri messaggi minacciosi alla ragazza. Nell’appartamento aveva anche 25 grammi di marijuana, due pistole giocattolo prive del tappo rosso e due grossi coltelli a serramanico, tutto materiale sequestrato dalla polizia.

Il ragazzo, vista anche la flagranza del reato di tentata violenza sessuale, è stato arrestato e denunciato per la violenza consumata la sera precedente, oltre che per il possesso di stupefacenti. È stato associato presso la casa circondariale “Due Palazzi”.

Redazione

Luca Sebastiani