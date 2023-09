Allarme bomba al Ministero dell’Ambiente, con sede in Via Cristoforo Colombo 44 a Roma. Nel pomeriggio di oggi l’edificio è stato evacuato a causa di un sospetto pacco bomba segnalato dai vigilantes. Gli impiegati hanno trascorso circa un’ora in strada in attesa di verifiche, assieme ai vigili del fuoco presenti sul posto. Poco dopo il risvolto inaspettato: all’interno della scatola c’erano soltanto dei pasticcini.

Un anno fa anche il Ministero della Salute aveva vissuto una mattinata simile, con l’allarme rientrato dopo qualche ora.

