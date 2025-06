Un miracolo, una tragedia evitata per caso perché oggi la scuola è chiusa a studenti e prof grazie alle lezioni finite la scorsa settimana. Così il cedimento di ben 20 metri quadrati del solaio di un’aula didattica non provoca gravi conseguenze.

L’episodio è accaduto in via Provinciale Botteghelle di Portici, nel quartiere Barra (Napoli Est), all’interno dell’istituto comprensivo Perasso. Al momento del crollo non vi erano alunni all’interno della scuola ma solo personale amministrativo. Nessun ferito per fortuna.

Accertamenti in corso.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo