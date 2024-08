“L’allerta aerea continua”. Sergii Popko, capo dell’Amministrazione regionale di Kiev ha ricordato questa mattina che la difesa aerea in prossimità della capitale è tornata ad attivarsi nella notte dopo un massiccio attacco russo combinato. Nelle scorse ore le Forze armate di Mosca hanno lanciato dei droni Shahed, mentre al mattino è iniziato un forte attacco missilistico. Un’offensiva attesa sin dall’alba quando l’Aeronautica militare dell’Ucraina aveva annunciato il decollo di undici bombardieri strategici russi Tu-95MS.

A Kiev sono state avvertite forte esplosioni, l’alto funzionario ha invitato la popolazione a restare nei rifugi antiaerei, e al momento si registra l’assenza di fornitura elettrica in alcuni quartieri, blackout sono stati segnalati in tutta l’Ucraina. E la stessa Russia, in tarda mattinata ha riconosciuto di avere compiuto “un attacco massiccio” contro “infrastrutture energetiche” ucraine per la parola del suo ministro della Difesa, in una dichiarazione riportata dall’agenzia di stampa russa Ria Novosti: “Tutti gli obiettivi designati sono stati colpiti”.Sotto il mirino dei russi anche la città di Lutsk, dove le autorità hanno riferito che un bombardamento ha danneggiato un condominio.

A Kiev i civili tornano a rifugiarsi nella metropolitana

“Un altro attacco aereo nemico a Kiev. L’aggressore ha utilizzato i suoi tradizionali droni. Secondo resoconti provvisori, sono stati lanciati dal territorio della regione di Kursk e hanno sorvolato le regioni di Sumy e Chernihiv prima di iniziare ad avvicinarsi a Kiev”, ha spiegato Popko, precisando che le difese aeree sono entrate in funzione anche in altre città e regioni, come quella di Vinnytsia; a Kropyvnytskyi, nella regione di Kirovohrad; Kharkiv; Odessa; Kryvyi Rih; Dnipro; Khmelnytskyi; e nella regione di Chernihiv, Zaporizhzhia (dove il governatore Fedorov ha fatto sapere che le attività della centrale idroelettrica del Dnepr saranno temporaneamente interrotte). “Rimanete nei rifugi”. In totale si registrano tre morti

A Kiev si cerca rifugio in metropolitana. Zelensky: “Aiutateci a fermarli”

A Kiev i civili sono tornati a cercare rifugio nelle stazioni della metropolitana (in foto), che sono tornate a riempirsi, e le autorità riferiscono che le fermate di Arsenalnaya e Khreshchatyk funzionano al fine di garantire protezione. Zelensky ha dichiarato che “Quello di oggi è stato uno dei più grandi attacchi combinati, con un centinaio di razzi di vario tipo e un centinaio di droni ‘shaheed’. E come la maggior parte dei precedenti attacchi russi, anche questo è altrettanto vile e prende di mira infrastrutture civili critiche”. Rivolgendo poi un appello: “L’America, la Gran Bretagna, la Francia e altri partner hanno il potere di aiutarci a fermare il terrorismo. Sono necessarie soluzioni”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco