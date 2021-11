Sfilate di grandi firme, incontri con blogger e influencer, masterclass, fashion lab e meeting con i buyer in un allestimento di circa 9.000 mq. Torino si prepara per ospitare la seconda edizione di “HOAS – History of a Style”, evento ideato e organizzato da Hoas Group, con il patrocinio della Città di Torino, della Regione Piemonte e di Assomoda con la direzione artistica affidata a Bros Group Italia.

Quattro giornate al Lingotto dal 25 al 28 novembre in cui sarà protagonista la moda amica del pianeta, e durante i quali, anche attraverso eventi collaterali, si punterà il riflettore sulle politiche a sostegno delle energie rinnovabili e dell’eco sostenibilità (per info www.hoas.it).

Sfilate serali con grandi stilisti della moda italiana

Ogni sera dalle 22 un fashion show esclusivo a inviti con sfilate di big brand italiani. Si parte giovedì 25 con Romeo Gigli, ALV by Alviero Martini, Otto&Mezzo Cashmere e Olè Milano. Venerdì 26 sarà il turno in passerella di Anton Giulio Grande e per la prima volta l’Esercito Italiano che presenta il suo brand. Petrelli Uomo, Dimitar Dradi e Bruna Couture saranno protagonisti sabato 27. Ultimo appuntamento domenica 28 con Gai Mattiolo, Giuseppe Fata e Atelier Beaumont. La regia delle sfilate sarà curata da Gianluigi Resta. Al termine delle sfilate l’after party a cura dello Zoo di 105. Ogni sera saranno disponibili ingressi prenotandosi su accreditihoas2021@gmail.com.

Porte aperte al pubblico dalle 10 alle 19 con ingresso gratuito. In programma dalle ore 15 sfilate di fashion designer emergenti e tanti nuovi brand come Saverio Maggio, Antonella Bravi, Italiana 2020, Istituto Moda Burgo di Torino, Talita Beachwear, MFGA Marta Paletto, Vitor Zerbinato, Poser, Regina Guasco, Vesto Pazzo e Reja Silva.

Il Salotto Hoas per celebrities e la Sala Rossa per convegni

Numerosi i testimonial di Hoas 2021 come il divo americano Ronn Moss, l’amatissimo Ridge della soap “Beautiful”, la showgirl Elisabetta Gregoraci, le attrici Manuela Arcuri, Anna Safroncik, Mayra Pietrocola, Devin Devasquez, Guenda Goria, gli attori Alessandro Tersigni e Andrea Montovoli, il duo Le Donatella, le influencer Dasha Kina, Elena Morali, Sara Croce, Fabrizia Santarelli, le Sister Cash, i modelli Stefano Sala, Andrea Melchiorre e Gennaro Lillo, e tanti altri ospiti nel Salotto Hoas. Previsti interventi sul palco anche del sopranista Maurizio DiMaio e dell’inviato di “Striscia la notizia” Luca Abete. In linea con il tema di questa edizione, le celebrities si sposteranno in città a bordo di vetture elettriche Audi.

Al Lingotto verrà allestita una Sala Rossa che ospiterà incontri, masterclass e casting. Grand opening il 25 novembre alle ore 10 col convegno dal titolo “La moda ritorna a Torino fra storia, stile e sostenibilità” organizzato in collaborazione con Assomoda. Interverranno Maurizio Marrone, Assessore Regione Piemonte; Domenico Carretta, Assessore allo sport e grandi eventi del Comune di Torino; Chiara Foglietta, Assessore all’ambiente del Comune di Torino; Enzo Bussolino, General Manager Audi – Auto Zentrum di Torino; Domenico Barbano, Ceo di HOAS Group; Maurizio Governa, presidente Assomoda; Massimo Costa, segretario generale Assomoda; Massimo Billi, presidente Modaesport Piemonte, lo stilista Alviero Martini.

Tra le masterclass in programma quella del make up artist Pablo Gil Cagnè, del fotografo Stefano Wurzburgher, del pastry chef Fabrizio Racca, l’hair stylist Marco Todaro, e del designer Giuseppe Fata. Ogni giorno un casting per modelli e fotomodelli, per Miss Mondo e Una Ragazza per il Cinema (per info 0110898229).

Nella struttura saranno presenti numerosi salottini dedicati ad incontri con i buyer, quello dell’Istituto Moda Burgo di Torino che ospiterà dei workshop, oltre a quelli dei designer emergenti e tanti nuovi brand che sfileranno nella manifestazione e a Zenplicity, il primo innovativo distributore automatico di gioielli.

Area food con Gambero Rosso e chef stellati

Cene stellate, cene di gala, tasting, degustazioni e tanti altri eventi un’intera area dedicata al Food in partnership con Gambero Rosso, sotto la supervisione dello chef stellato Ivano Ricchebono, volto noto per le sue numerose partecipazioni televisive accanto ad Antonella Clerici in “È sempre mezzogiorno” e patron del ristorante The Cook di Genova.

Ad affiancare Ricchebono tre chef stellati Katia Maccari, Executive Chef dei ristoranti “I Salotti”, “La Taverna del Patriarca”, general manager dell’hotel “Villa Il Patriarca”; Marco Sacco, due stelle Michelin, chef patron del “Piccolo Lago” di Verbania e firmatario del menu del ristorante “Piano 35” situato a 150 metri di altezza, al 35esimo piano di un grattacielo; Alfredo Russo, patron del ristorante “Dolce Stil Novo” alla Reggia di Venaria Reale in provincia di Torino.

Previsti anche eventi collaterali come Berebene, dedicato ai vini italiani accuratamente selezionati da Gambero Rosso secondo il miglior rapporto qualità-prezzo. Domenica 28 novembre la Cena di Gala, evento di solidarietà aperto a tutti, il cui ricavato andrà devoluto alla Croce Gialla Azzurra per l’acquisto di un’ambulanza pediatrica.

© Riproduzione riservata

Redazione