Frammenti di un missile S-300 sono caduti nel villaggio di Chitcani, nella regione moldava della Transnistria. L’annuncio è stato fatto dal copresidente della commissione di controllo unificata di Tiraspol, Oleg Beleakov, citato dal portale “deschide.md”.

“Questa notte si è verificata un’esplosione piuttosto grave sul territorio della Transnistria. L’esplosione ha agitato molto la popolazione che vive nel villaggio di Chitcani. Frammenti di missili sono caduti sul territorio della Transnistria, nel villaggio di Chitcani, situato nella zona di sicurezza”, ha detto Beleakov alla stampa transnistriana.

La zona è stata isolata. “Durante le indagini è stato preliminarmente accertato che i frammenti appartengono a un missile militare caduto in un terreno privato. La testata del missile S-300 è caduta in un giardino. Su di esso sono incisi dei segni, in base ai quali abbiamo potuto stabilire che il proiettile e’ stato prodotto nel 1968″, ha detto Beleakov, osservando che la testata è stata svuotata e che l’incidente sarà. discusso nella prossima riunione della commissione di controllo unificata.

Secondo quanto riferito, anche i residenti di Tiraspol e Bender hanno sentito esplosioni intorno all’1 di notte e diverse squadre di ingegneri e investigatori sono arrivate sulla scena.

Redazione

Redazione