Grande soddisfazione per lo sport da combattimento napoletano. La 24enne Chiara Pagliuca, Campione d’Italia per la categoria 52kg, sarà impegnata con la Nazionale Italiana ai Campionati del Mondo di Wako, specialità K1, in corso ad Abu Dhabi fino al 30 novembre.

La giovane atleta, tesserata per la Società Sportiva Pro Fighting Napoli Club e allenata dal coach Decio Pasqua, ha dichiarato: “Sono molto orgogliosa di questo traguardo. Il mio è stato un percorso fatto di duro lavoro e di sacrifici. Per questo sono molto soddisfatta. Grazie al mio team che mi ha sempre sostenuta. Darò il massimo per la Nazionale, soprattutto perché rappresenterò Napoli”.

