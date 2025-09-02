Dopo aver conquistato la Medaglia d’Oro a Varsavia durante l’ultima edizione dei Mondiali di boxe, il Campione del Mondo di pugilato Salvatore Attrattivo, è pronto a difendere il titolo. Il 20enne pugile napoletano, della scuderia Pro Fighting Napoli Club, rappresenterà la Nazionale Italiana a Liverpool, dal 4 al 14 settembre.

Attrattivo, al suo primo anno in elite, ha dichiarato durante il ritiro con la Nazionale: “Sono pronto per questi Campionati del Mondo. Da poco ho partecipato alla Coppa del Mondo a Varsavia dove ho conquistato la medaglia d’oro. Ho affrontato e battuto ottimi avversari. Sono consapevole che sarà un Mondiale difficile, con atleti di valore ed esperienza. Sarà uno stimolo in più per fare bene. Ringrazio la Federazione Pugilistica Italiana per la fiducia e il supporto. Sto avendo l’opportunità di crescere a livello internazionale. Grazie anche alla mia famiglia che mi sostiene da sempre. È un onore rappresentare la mia nazione e la mia città nel mondo. Darò come sempre il massimo e cercherò di vincere e di difendere il titolo”.

