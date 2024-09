Un alpinista ha perso la vita e altri quattro sono rimasti feriti e trasportati in ospedale in seguito a un incidente avvenuto questo pomeriggio sul monte Castore, na delle tappe dello “Spaghetti Tour”, un’attraversata alpinistica del massiccio del Monte Rosa, a 3900 metri di altitudine, in Valle d’Aosta.

Inizialmente si era pensato che fosse stata una valanga a causare il decesso e il ferimento di altri tre alpinisti, identificati come spagnoli dalle prime informazioni, ma il soccorso alpino valdostano (SAV) ha poi accertato che si è trattato di una caduta collettiva. Gli alpinisti sono stati recuperati e condotti prima al rifugio Stella, poi trasportati in elicottero ad Aosta, mentre altre persone coinvolte sono state trasferite a Cervinia per chiarire l’accaduto con il supporto del soccorso alpino della Guardia di Finanza.

Il gruppo stava scendendo dalla vetta e aveva raggiunto il Colle del Felik. Probabilmente a causa della scarsa visibilità, non si sono accorti della vicinanza al vuoto sottostante, finendo su una cornice di neve che ha ceduto. Le operazioni di soccorso sono state rallentate dalle condizioni meteorologiche avverse, che hanno impedito l’uso dell’elicottero, costringendo la squadra di soccorritori a muoversi via terra dal rifugio Quintino Sella, situato a 3585 metri, fino al Felik.

