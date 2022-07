E’ il paninaro più popolare su TikTok. Con i suoi 1,5 milioni di follower Donato De Caprio dettava legge con i suoi celebri video dove mostrava panini gustosissimi, farciti con i prodotti di qualità del negozio di alimentari “Ai Monti Lattari”, una vera e propria eccellenza che si trova nel centro di Napoli, in via Pignasecca. Filmati che raggiungevano anche milioni di visualizzazioni e che di conseguenza alimentavano ancora di più la notorietà della piccola bottega che sfornava marenne (merende) napoletane dal sapore unico.

Video, con la celebre domanda “con mollica o senza?”, che oggi Donato non potrà più pubblicare. A spiegarlo è lo stesso salumiere che sul popolare social spiega, senza spingersi oltre, i motivi dello stop che ha spiazzato tutti i suoi fan. “Eccomi qua, buona sera a tutti. Un avviso molto importante: come sempre ci ho messo la faccia e continuerò a farlo – racconta -. La ditta ‘Ai Monti Lattari’ stasera mi ha comunicato che non devo fare più video per quanto riguarda il negozio. È una scelta loro, io sono un dipendente loro e dovrò fare quello che mi hanno chiesto”. Poi conclude: “Ora chiedo una cortesia a voi: non chiedetemi più foto, video-saluti perché non potrò farli più. Dovremo ridimensionarci un poco, non farò più TikTok per quanto riguarda il mondo del mio mestiere. Grazie e buona serata tutti”.

Un post che ad oggi, 26 luglio, ha ottenuto oltre 349mila cuoricini, 12mila commenti e ben 24mila condivisioni. Insomma un video diventato virale anche se al momento non sono stati ufficializzati i motivi che hanno portato la salumeria della Pignasecca a censurare l’attività social di De Caprio. Dodicimila commenti sono tantissimi e quasi tutti sono contro i gestori dell’attività commerciale. Numerose le persone che gli consigliano di aprire “un negozio, si vede che ci sei rimasto male”, molti si scagliano contro i suoi titolari: “Invece di ringraziarti che hai dato loro visibilità e gli incassi sono aumentati”, “I titolari hanno studiato Marketing da CEPU?”. Altri annunciano di “non venire più” in salumeria. Altri ancora ipotizzano che dietro questa decisione ci sia “gelosia” o “timore” di “subire controlli”.

Una decisione al momento inspiegabile soprattutto se si considera la visibilità avuta grazie ai video proprio di Donato. “Voglio ringraziarvi, io non mollerò mai, ci sarò sempre e continuerò sempre a fare video su Tik Tok, al di fuori dal posto di lavoro” è la risposta he il paninaro ha successivamente pubblicato.

