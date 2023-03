Per gioco, presumibilmente, come fanno i bambini: ha dato un morso a un palloncino ed è morto soffocato. Aveva solo sette anni. È successo venerdì scorso, 24 febbraio, a Montegaldello, piccolo comune in provincia di Vicenza. Per giorni il bambino è stato in ospedale, ricoverato. Non ce l’ha fatta. La Procura della Repubblica, informata del tragico episodio, non ha aperto alcun fascicolo d’indagine.

La notizia è stata diffusa oggi dal quotidiano locale Il Giornale di Vicenza. Secondo la ricostruzione il bambino era in casa con la nonna. Giocava con il palloncino, poco dopo le 15:00, quando lo ha addentato facendolo scoppiare. Frammenti di gomma del palloncino gli sarebbero caduto in gola ostruendo le vie aeree. Il bambino ha perso conoscenza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell’ambulanza del Suem 118, chiamati dalla nonna.

La situazione è apparsa grave da subito. I sanitari hanno avviato le procedure di rianimazione prima di trasportare il bambino, in coma, all’Ospedale San Bortolo di Vicenza. Prognosi riservata, il paziente era rimasto tantissimo tempo in ipossia. Dopo due giorni è arrivata la dichiarazione di morte cerebrale. Si chiamava Alessandro Di Lorenzo Antinori.

“È un momento molto triste per noi”, hanno detto le insegnanti della scuola elementare del comune di neanche duemila abitanti. La comunità è sconvolta dalla tragedia. Fissati per domani pomeriggio i funerali.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano