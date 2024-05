Prima il malore, poi il coma irreversibile. È morta così Lara Ponticiello, una giovane studentessa dell’università di Bologna, che si trovava a Berlino per un Erasmus. La ragazza italiana 23enne, originaria di Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia, ma residente con la famiglia a Gonzaga (Mantova), è deceduta a causa di una meningite fulminante. Due giorni di agonia, prima il malore venerdì 24 maggio, per cui le sono stati somministrati dei farmaci generici. Poi uno svenimento per il quale è stato necessario il trasporto in ospedale. Ma le sue condizioni in poche ore si sono aggravate, tanto che i medici sono stati costretti a dichiarare il coma irreversibile. Lara è morta domenica 26 maggio, con i genitori che dall’Italia sono arrivati in Germania.

Chi è la giovane studentessa Lara Ponticiello morta in Erasmus a Berlino

La 23enne Lara Ponticiello si era laureata solo nel 2022 in Lingue e Letterature straniere all’Università di Bologna. Ora stava continuando gli studi, con una laurea magistrale ed era volata a Berlino per un Erasmus.

