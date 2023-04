Emanuela Candela è stata trovata morta, con una ferita da arma da taglio alla gola, nella sua abitazione in piazza Europa a Palermo, nel quartiere San Lorenzo. Aveva 37 anni. Niente da fare per la donna, il cui corpo è stato trasferito all’istituto di medicina legale dell’ospedale Policlinico. Il pm di turno ha disposto l’autopsia.

La donna è stata ritrovata nel bagno della sua abitazione. A lanciare l’allarme il marito, sentito nella notte dagli investigatori, che ieri sera non riusciva a entrare in casa. Nessun segno di effrazione presso la casa. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, gli agenti della squadra mobile, il medico legale e gli agenti della scientifica. Al momento non si esclude alcuna pista.

Lo scorso 6 marzo la donna aveva affidato ai social un post di sfogo in cui ricordava la brutta esperienza legata a una malattia e l’improvviso ricovero. “Io quel lunedì me lo ricordo bene. Tornavamo da una bellissima escursione ed improvvisamente tu mi facevi domande ed io non parlavo. Non riuscivo più a pronunciare una frase, non sapevo comunicare tramite la scrittura. Non riuscivo più ad essere padrona di me stessa e dei miei riflessi”, si leggeva in quel lungo post.

“La cosa che ho pensato quando le porte dell’ambulanza si sono chiuse è stata: ‘Rivedrò mai mio marito? Siamo sposini e dovremmo goderci il primo anno di matrimonio’. Sono stati i 15 giorni più lunghi della mia vita. La verità è che quando abbiamo la salute siamo più ricchi di quello che pensiamo: Quando penso che c’è chi si droga o chi beve per distruggersi non me lo spiego, chi fa questo può scegliere, ma quando scopri una diagnosi infausta o ti viene una malattia non dipende da te e sei succube perché ti manca la possibilità di scegliere. Grazie Dio per avermi dato una seconda possibilità e di poterlo raccontare oggi. Io oggi ricomincio da me”.

Vito Califano

