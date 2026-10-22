La Commissione d’inchiesta non è un tribunale. Sebbene per Costituzione “procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria”, suo compito non è emettere sentenze ma svolgere “inchieste su materie di pubblico interesse” (art. 82) per acquisire informazioni ed elementi di valutazioni utili ai fini dell’esercizio delle funzioni parlamentari. Ad esempio: l’introduzione di più incisive forme di controllo sulla pubblica amministrazione o sugli enti pubblici; l’adozione di misure legislative o di provvedimenti governativi che il caso indagato richiede; l’accertamento di eventuali responsabilità politiche. Dunque, come ha chiarito la Corte costituzionale, la Commissione d’inchiesta “muove da cause politiche ed ha finalità del pari politiche”. Suo compito non è giudicare o “accertare reati e connesse responsabilità di ordine penale” perché, in tal caso, “invaderebbe indebitamente la sfera di attribuzioni del potere giurisdizionale” (sentenze nn. 231/1975 e 26/2008).

Per questo lascia profondamente perplessi l’operato della Commissione d’inchiesta sulla morte di David Rossi, ex capo della comunicazione di Mps e, in particolare, le dichiarazioni rilasciate dal suo presidente. Già ci sarebbe da discutere se un tale tragico episodio corrisponda ai motivi di “pubblico interesse” per i quali, come detto, una Commissione d’inchiesta va costituita, oppure si voglia soltanto mettere in discussione quanto accertato dalla magistratura, ponendo così le premesse per un potenziale conflitto tra Parlamento e autorità giudiziaria. Una distorsione che fa il paio con le Commissioni d’inchiesta istituite con finalità eminentemente vendicative contro l’operato dell’ex maggioranza (come le Commissioni Mitrokhin, Telekom Serbia e, da ultimo, quella sulla gestione dell’emergenza pandemica).

In secondo luogo, quando – come nel caso in specie – le attività investigative della Commissione d’inchiesta e dell’autorità giudiziaria hanno lo stesso oggetto, esse possono certo svolgersi in parallelo, secondo il principio di leale collaborazione, ma sempre tenendo conto delle rispettive diverse finalità. Ciò significa che Commissione e magistrati possono scambiarsi i documenti acquisiti nel corso delle rispettive attività che ciascuno ritenga utili ai fini delle proprie indagini (tranne quelli segretati), ma come il giudice non può permettersi considerazioni politiche, così la Commissione non può permettersi di svolgere considerazioni in ordine alla responsabilità penale. Sono dunque quantomeno assolutamente inopportune le dichiarazioni rilasciate dal presidente della Commissione circa la responsabilità di taluni soggetti coinvolti nella vicenda indagata, perché anticipano giudizi che spetta solo alla magistratura accertare, tanto più perché ribadite personalmente in sede televisiva, esponendo consapevolmente costoro a una sorta di gogna mediatica.

Tra l’altro, i soggetti interessati non hanno nemmeno potuto esercitare il loro diritto di difesa venendo ascoltati prima che i risultati dell’attività d’inchiesta venissero divulgati. Solo ora, ad accuse formulate, la Commissione si è detta benignamente disponibile ad ascoltarli. Il che conferma come la Commissione si sia permessa di svolgere considerazioni in ordine alla responsabilità penale dei soggetti coinvolti, senza però rispettare quelle garanzie procedurali, proprie di qualunque “giusto processo”, che per l’affermazione di tale responsabilità sono il necessario e legittimo presupposto. Insomma, il pruriginoso clamore mediatico non vale certo a giustificare né la violazione dei diritti dei soggetti coinvolti, né l’evidente esondazione dei poteri della Commissione d’inchiesta in danno della magistratura.

© Riproduzione riservata

Salvatore Curreri