Lutto per Vasco Rossi, uno dei cantautori più celebri del panorama musicale italiano e padre di tre figli, Davide, nato dalla relazione con Stefania Trucillo, Lorenzo nato dall’amore con Gabriella Sturani, e Luca, nato dall’amore con Laura Schmidt, la sua attuale moglie. Il primo e il secondogenito sono coetanei: entrambi nati nel 1986 e hanno reso papà Vasco nonno di cinque nipoti.

Gabriella Sturani “Ho conosciuto Rossi a tredici anni in un locale di Rimini”

Arrivata in serata la notizia della morte di Gabriella Sturani a soli 56 anni, mamma di Lorenzo Rossi. Tra Vasco Rossi e Gabriella Sturani c’è sempre stato un grande affetto, probabilmente in ricordo di quell’amore consumato da giovani. Il figlio Lorenzo è sempre stato molto legato ai suoi genitori. In un’intervista la donna aveva raccontato di aver conosciuto “Rossi” – non lo aveva mai chiamato Vasco – a tredici anni, in un locale di Rimini.

Gabriella Sturani aveva solamente 16 anni quando è rimasta incinta di Lorenzo. Vasco Rossi e Gabriella sono stati insieme per ben due anni, dall’83 all’85: rimasta incinta del figlio Lorenzo, la donna aveva scelto di crescerlo da sola. Alla fine, Rossi ha riconosciuto Lorenzo nel 2003.

“Vasco Rossi persona buona, riservata e premurosa”

Su di lui, ha sempre speso parole sincere e autentiche: “Era come è: una persona buona, dolce, riservata, premurosa, anche troppo. Rossi è la persona più premurosa che abbia conosciuto”.

L’intervista di Gabriella e il racconto dell’incontro con Vasco Rossi

Avevo 13 anni ed ero con mia cugina in un locale di Rimini, il Quinta dimensione, con un gruppo di amici: uno di loro conosceva Rossi. Ma era l’estate del 1980, e io figurati se sapevo chi era quello lì. Un giorno mi passa sotto le mani un album con la faccia di questo qui e io dico: ma io lui lo conosco. Così scopro che quel tipo incontrato anni prima si chiamava Vasco Rossi, che faceva il cantante e che era abbastanza famoso. Così arriviamo all’11 luglio 1983, concerto al Baccara di Lugo. Incontro uno che lavora nel suo staff, Guido Elmi, amico di mio fratello. Gli dico di portarmi da Rossi. Lui conosce i miei, prova a farmi cambiare idea, poi si arrende e mi indica la stanza di Rossi. Io entro, chiudo la porta e gli dico: “Adesso non mi scappi“.

La morte di Gabriella Strurani e il celebre successo ‘Gabri’ del 1993

Gabriella Sturani, ovvero la sua “Gabri” ha ispirato il celebre successo di Vasco Rossi del ’93. Con lei ha avuto il figlio Lorenzo, che lo ha reso nonno di due nipotine. Sui social, la saluta così: “Non avrei mai pensato che la Gabriella se ne sarebbe andata prima di me. Caro Lorenzo, tua mamma sarà sempre viva nei nostri ricordi più belli. Ti abbraccio forte. Ti sono vicino e ti voglio bene”.

Il testo di Gabri dedicata all’amore giovane con Gabriella Sturani

“Adesso ascoltami, non voglio perderti però non voglio neanche neanche illuderti, quest’avventura è stata una follia, è stata colpa mia, tu hai sedici anni ed io…”, versi unici e meravigliosi.

Davide Rossi, figlio di Vasco Rossi e Stefania Trucillo

Davide Rossi è il figlio nato dalla relazione con Stefania Trucillo. Nato il 24 aprile del 1986, ha 37 anni ed è un appassionato di musica. Fa il disc jockey ed è un attore: il suo debutto cinematografico risale al 2003 quando compare nel film “Il posto dell’anima” e anche in “Caterina va in città” di Paolo Virzì.

Nel 2008 ha recitato in “Albakiara” e “Scusa ma ti chiamo amore”, poi successivamente è entrato nel cast di fiction di successo come “Provaci ancora prof 2”. Nel 2018 è stato uno dei tentatori di Temptation Island Vip. Ha tre figli: il primo, Romeo, è nato nel 2014 dalla relazione con l’ex fidanzata Alessia. Nel 2020 sono nati i gemelli Alessandro e Leonida dalla relazione con l’attuale compagna Giulia Matteucci.

Luca Rossi, l’ultimo dei tre figli di Vasco Rossi

Luca Rossi nato nel 1991 e, stando al profilo Wikipedia del rocker, sarebbe un coautore di diverse canzoni del papà. A lui Vasco ha dedicato il brano Benvenuto, dedica documentata anche da un post condiviso su Instagram: “Il destino dei genitori è quello: di dire le cose e poi aspettare e soffrire perché lui farà sempre quello che ritiene giusto. Tu ci devi essere quando lui ha bisogno. Ci devi essere e basta. Happy birthday Lukito”. La madre è Laura Schmidt, attuale moglie del cantante, sposata nel 2012.

Il testo integrale di Gabri di Vasco Rossi

Adesso ascoltami

Non voglio perderti

Però non voglio neanche

Neanche illuderti

Quest’avventura è stata una follia

È stata colpa mia

Tu hai sedici anni ed io

Ed io

Ma adesso spogliati

Che voglio morderti

Voglio sentire ancora il tuo piacere esplodere col mio

Domani sarà tardi per rimpiangere la realtà

È meglio viverla

È meglio viverla

Ma adesso fermati

Non voglio perderti

I tuoi sorrisi adesso non nasconderli

Con le mie mani tra le gambe

Diventerai più grande

E non ci sarà più Dio

Perché ci sono io

Gabri come sei splendida

Gabri adesso smettila

Non t’ho insegnato io

Quello che stai facendo adesso da Dio

Mi fai tremare il cuore mi fai smettere di respirare

Domani sarà tardi per rimpiangere la realtà

È meglio viverla

È meglio viverla

