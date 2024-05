È morto Paul Auster, lo scrittore statunitense noto per essere diventato la voce di New York. Auster è scomparso all’età di 77 anni per via di un cancro ai polmoni. Ad annunciarlo i diversi media americani. La sua opera più celebre è la “Trilogia di New York”.

Morto Paul Auster, voce del Postmodernismo

Paul Auster è stato un autore molto prolifico e iconico, soprannominato “il santo patrono di Brooklyn”. È stato la voce del cosiddetto ‘Postmodernismo”, tra le sue opere più famose sono da citare: la ‘Trilogia di New York‘ (1987), ‘Moon Palace’ (1989), ‘La musica del caso’ (1990), ‘Il libro delle illusioni’ (2002), ‘Follie di Brooklyn’ (2005). I due ultimi romanzi pubblicati in Italia, tutti da Einaudi, erano stati ‘4 3 2 1’ (2017) e ‘Baumgartner’ nel 2023. Sempre nel 2023 è stato pubblicato il saggio-romanzo ‘Ragazzo in fiamme. Vita e opere di Stephen Crane”.

Morto Paul Auster, le vicissitudini e i lutti familiari

Scrittore prolifico, ma anche uomo segnato da diverse vicissitudini e lutti familiari. Nel 2022 la scomparsa del figlio Daniel a 44 anni per overdose, arrivata dopo sei mesi dall’incriminazione dell’uomo per la morte della figlia di soli 10 mesi, Ruby. La piccola, nipote di Paul Auster, era stata trovata già in coma per overdose di fentanyl ed eroina.

