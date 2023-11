Tutto rimandato a domani, quando il circuito di Valencia assegnerà il titolo di campione del Mondo di Moto GP.

Per Bagnaia, forte di 21 punti di vantaggio sull’inseguitore Jorge Martin, l’occasione per centrare il bis era servita su un piatto d’argento già oggi pomeriggio, durante la Sprint race: tra le varie combinazioni a Pecco serviva una vittoria, sperando in un terzo posto dell’avversario. Non un’utopia considerando che l’azzurro partiva in seconda posizione e lo spagnolo in sesta. Ma il verdetto non è arrivato. A vincere è proprio Martin, davanti a Binder e Marc Marquez, con Bagnaia che perde terreno tagliando il traguardo al quinto posto.

Nei 13 giri del Ricardo Tomo, Pecco arriva subito in curva 1 in prima posizione, ma sorpassato da Vinales paga la scelta di montare una gomma media al posteriore, perdendo tempo prezioso nella prima metà di gara sprint e non riuscendo a recuperare nel finale. Prezioso l’aiuto di Di Giannantonio e Bezzecchi, che hanno palesemente scelto di non superarlo al momento opportuno. La differenza in classifica tra i due sfidanti per il titolo scende a +14: un vantaggio pur sempre rassicurante, ma che non impedirà di vivere l’ultimo appuntamento dell’anno con il cuore in gola.

Domani, anche con una vittoria in gara di Martin, a Bagnaia basterà arrivare quinto per portare a casa il secondo titolo consecutivo, o mantenere intatto il buon vantaggio. Qualora i due arrivassero a pari punti, la classifica vedrebbe favorito ancora l’italiano: pilota con il maggior numero di successi. Appuntamento domani alle 15:00.

Griglia di partenza GP Valencia

1. Maverick Vinales (Aprilia)

2. Francesco Bagnaia (Ducati)

3. Johann Zarco (Ducati)

4. Jack Miller (KTM)

5. Brad Binder (KTM)

6. Jorge Martin (Ducati)

7. Marco Bezzecchi (Ducati)

8. Alex Marquez (Ducati)

9. Marc Marquez (Honda)

10. Raul Fernandez (Aprilia)

11. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

12. Aleix Espargarò (Aprilia)

13. Augusto Fernandez (KTM)

14. Enea Bastianini (Ducati)

15. Fabio Quartararo (Yamaha)

16. Takaaki Nakagami (Honda)

17. Luca Marini (Ducati)

18. Pol Espargarò (KTM)

19. Franco Morbidelli (Yamaha)

20. Alex Rins (Honda)

21. Lorenzo Savadori (Aprilia)

