Guadagnare 23 punti sul suo primo inseguitore, lo spagnolo Jeorge Martin, non sarà affatto facile, tantomeno scontato. Ecco perché, alla vigilia del Qatar Airways Grand Prix of Qatar in programma da oggi a domenica nell’emirato arabo, Francesco Bagnaia dice espressamente di non considerare i tre giorni di gara del fine settimana come un vero e proprio match point. Di fatto, però, quello che si apre con le prove libere alle 13.45 odierne è il primo atto di un duello che di puntate ne avrà al massimo due, quella in calendario sul circuito di Losail, non distante da Doha, e l’eventuale appendice del prossimo week end in Spagna, in quel di Valencia.

La distanza tra i due padroni del MotoGp è minima. A quota 412, e con la consapevolezza di aver raggranellato qualcosa la scorsa settimana in Malesia, Bagnaia è lì, davvero a un passo dal suo secondo mondiale di fila. Martin, che insegue a 398 punti, sa di non poter perdere ulteriore terreno. Di più, perché proprio ieri lo stesso pilota di Madrid s’è detto fiducioso di recuperare qualche punto in Qatar, per poi giocarsi il titolo in casa. “Non penso che si decida qui. Credo che il Mondiale resterà aperto fino a Valencia”, ha commentato cercando di scaricare la pressione sul suo primo avversario.

Da parte sua, il Pecco tricolore sa bene che le probabilità di chiudere anzitempo la pratica sono ridotte al lumicino. “Penso che ci sia una piccola chance di chiudere qua, ma è difficile che succeda”, ha sottolineato. Recuperare i punti necessari – a dirlo è lui stesso – è pressoché impossibile, sempre che al suo rivale non capiti un problema che lo depotenzi al punto da lasciare via libera alla Ducati dell’italiano.

Entrambi sanno che anche un solo sbaglio potrebbe esser loro fatale; Bagnaia ha dalla sua il vantaggio di non essere lui a inseguire. Attorno ai duellanti, una pattuglia di aspiranti vincitori, non ultimo quell’Enea Bastianini che a Sepang ha messo tutti dietro alla sua numero 23, esattamente i punti che separano oggi Bagnaia dal titolo.

© Riproduzione riservata

Alberto Gaffuri