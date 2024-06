È morto sotto gli occhi del fratello, durante una gita di gruppo in moto in Valvestino. Poco prima delle 12 di oggi, un motociclista di ventotto anni ha perso la vita in una zona situata nella parte alta del lago di Garda sulla sponda bresciana, e la causa è stata proprio un tragico tamponamento che ha coinvolto anche il suo fratello maggiore, di 31 anni.

La dinamica

Il più giovane dei due stava scendendo in carovana lungo la strada provinciale 9, diretta verso Gargnano; suo fratello era poco più avanti, assieme ad un cugino che faceva parte della comitiva. Per ragioni ancora in fase di accertamento, il ventottenne ha perso il controllo della moto in prossimità di una curva e, dopo essersi scontrato con il mezzo del fratello, rimasto feriti nel contatto, è finito contro il guardrail di legno. Nell’impatto, la moto è rimasta sul ciglio della strada, mentre il motociclista è precipitato per decide di metri nel dirupo boschivo verso il piccolo lago di Valvestino.

Ferito il fratello maggiore

Solo intorno alle 13.30, dopo un intervento difficoltoso, è stato possibile recuperare il corpo senza vita del motociclista. Il corpo del giovane, originario di Fino Mornasco, in provincia di Como, è stato trasferito a Gargnano. Il 31enne, ferito, è stato trasportato in codice giallo in ambulanza al pronto soccorso di Gavardo.

