Non sapeva nuotare Vito Bugliarello, eppure quando ha visto due ragazzini che chiedevano aiuto in acqua non ha esitato e si è lanciato tra le onde per salvarli.

Il giovane, perito informatico, è morto eroicamente nel pomeriggio di sabato 22 aprile dopo averli recuperati nello specchio d’acqua davanti la spiaggia della Marchesa, una lunga striscia di sabbia chiara tra Avola e Cassibile, in provincia di Siracusa.

Inizialmente Vito ha provato a tirare fuori i due ragazzini prendendo due asciugamani e annodandoli: un tentativo però andato a vuoto, così il 35enne è entrato in acqua per avvicinarsi. Uno dei due adolescenti è quindi riuscito a prendere la fune tornando a riva e tirando con sé l’amico.

Mentre i due adolescenti venivano quindi tratti in salvo, Vito non è riuscito a mantenere la presa e il mare agitato l’ha trascinato via con sé e il suo corpo è rapidamente sparito. Inutili i tentativi della Capitaneria e dei vigli di fuoco di trovarlo vivo: domenica 23 aprile il corpo del 35enne è stato trovato senza vita tra gli scogli a poca distanza dalla riva, dove è stato trasportato dalla corrente. Caricato su una moto barca, il cadavere è stato portato a Siracusa per i primi accertamenti medico-legali.

“Ci conosciamo da 20 anni, dai tempi della scuola. Siamo stati compagni di classe all’istituto Fermi”, racconta al Corriere della Sera Pierpaolo, amico della vittima e testimone di quanto accaduto sabato, intorno alle cinque del pomeriggio. “Con lui c’era un amico della comitiva che è ancora sotto choc. Ha chiamato i soccorsi dopo averlo visto scomparire in mare, ma non c’è stato nulla da fare”, spiega al quotidiano.

Vito, che lavorava in una azienda come perito informatico, viveva a Floridia. Il mare era la sua passione, anche se paradossalmente non aveva mai imparato a nuotare. “Ci andava ogni giorno, passeggiava, ne respirava il profumo. Lo faceva stare bene”, racconta l’amico Pierpaolo.

Tanti i messaggi di cordoglio su Facebook rivolti alla famiglia e alla fidanzata di Vito. Anche il sindaco di Floridia, Marco Carianni, domenica è andato a trovare i genitori di Vito per porgere le condoglianze da parte dell’intera comunità della cittadina di 20mila abitanti.

