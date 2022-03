Passeggiare nelle sale di Palazzo Massimo è come fare un tuffo nel passato, tra il volti e le abitudini dell’antichità. Un museo a pochi passi dalla Stazione Termini che merita assolutamente una visita alla scoperta dei suoi tesori. Pitture e mosaici, ritratti, sculture, bronzi e avori sono contenuti nelle sale: osservarli è come guardare le figure i vecchi libri di storia che chiunque ha studiato.

Tra i suoi quattro piani si incontrano alcuni tra i maggiori capolavori dell’intera produzione artistica del mondo romano: sculture, rilievi, affreschi, mosaici, stucchi e sarcofagi, provenienti, come tutto il patrimonio del Museo Nazionale Romano, dagli scavi effettuati a Roma e nel territorio circostante a partire dal 1870.

Il tema del ritratto apre la visita al Museo. Nelle statue, mosaici e dipinti, ci sono i volti di personaggi più illustri fino ai semplici cittadini e soldati. l Museo ospita la “sezione di arte antica” con opere figurative di epoca tardo-repubblicana, imperiale e tardo-antica al pianterreno, primo e secondo piano (tra cui le opere d’arte delle grandi residenze dell’ordine senatorio, con originali greci portati a Roma in epoca antica) oltre ad una “sezione di numismatica e oreficeria” sugli aspetti dell’economia romana al piano interrato.

Il pianterreno ospita capolavori dell’arte romana, dalla tarda età repubblicana (con opere appartenute alle classi dirigenti del II-I secolo a.C.), all’epoca della dinastia Giulio-Claudia. Subito dopo la biglietteria si incontra una colossale statua di divinità femminile seduta. Proviene dalle pendici dell’Aventino ed è composta da numerose tipologie di marmi colorati antichi, secondo una tecnica molto apprezzata dagli scultori romani. Questa statua è di età augustea ed è stata restaurata come Minerva, dove il viso è stato rifatto in gesso con le sembianze di dell’Atena Carpegna. Secondo recenti studi sembra però che la statua raffigurasse Magna Mater-Cibele, un’antica divinità anatolica, il cui centro principale del suo culto era Pessinunte in Frigia e che, a partire dalla seconda guerra punica, iniziò a proteggere i Romani.

Al pian terreno del museo, nelle sale che circondano il cortile ci sono i frammenti epigrafici di un calendario, i Fasti Praenestini, affissi a Praeneste, e che illustravano un calendario di età augustea nel quale era ormai entrata in vigore la riforma di Cesare con l’anno a 365 giorni. Poi ci sono le statue in bronzo che un temporaneo erano collocate nell’Aula ottagona delle Terme di Diocleziano il Pugilatore in riposo e il Principe ellenistico. Immagini entrate nell’immaginario collettivo da secoli.

La statua bronzea del Pugile in riposo è una scultura greca, datata alla seconda metà del IV secolo a.C. e attribuita a Lisippo o alla sua immediata cerchia. La statua del principe ellenistico ritrae un giovane uomo, completamente nudo, appoggiato ad una lancia impugnata nella sinistra. La mano destra è appoggiata sul gluteo destro. La statua è stata scoperta sul Quirinale e potrebbe provenire da una residenza privata e non dalle Terme di Costantino. I tratti realistici del volto hanno generato un’apia discussione tra gli studiosi senza giungere però a una soluzione definitiva, oscillando tra un principe pergameno, un membro della nobilitas romana e un generale vittorioso (forse romano) che aveva combattuto sotto la protezione di Ercole (come sembra indicare la posa della scultura stessa).

La sezione certamente più suggestiva è quella delle pitture e dei mosaici. Intere stanze dell’antica Roma sono riprodotte all’interno del Museo. Cicli di affreschi e di mosaici, provenienti da interi complessi residenziali, sono qui esposti nelle ricostruzioni degli ambienti originari da cui furono distaccati nel secolo scorso, permettendo oggi di osservarli e viverli come negli spazi ai quali erano destinati. Si può rivivere così l’esperienza di passeggiare nelle case dell’antichità e vivere le stesse emozioni: una stanza può diventare un giardino, un muro uno spazio profondissimo o un mare sconfinato in cui nuotano pesci che oggi magari sono estinti. È così che le mura delle case antiche rendono immortali nel tempo storie, leggende e abitudini consentendo al visitatore di oggi di riviverle come un tempo. Palazzo Massimo è una tappa imperdibile nella Capitale.

Rossella Grasso Giornalista professionista e videomaker, ha iniziato nel 2006 a scrivere su varie testate nazionali e locali occupandosi di cronaca, cultura e tecnologia. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Tra le varie testate con cui ha collaborato il Roma, l’agenzia di stampa AdnKronos, Repubblica.it, l’agenzia di stampa OmniNapoli, Canale 21 e Il Mattino di Napoli. Orgogliosamente napoletana, si occupa per lo più video e videoreportage. E’ autrice del documentario “Lo Sfizzicariello – storie di riscatto dal disagio mentale”, menzione speciale al Napoli Film Festival.

© Riproduzione riservata

Rossella Grasso