Aveva 24 anni il giovane ucciso nella notte a Napoli, in pieno centro, Piazza Municipio. La vittima si chiama Giovan Battista Cutolo, incensurato, ed era un musicista dell’Orchestra Scarlatti Camera Young. Un sospettato, individuato dagli agenti, è stato portato in questura.

Gli agenti della Squadra mobile, guidati da Alfredo Fabbrocini, sono intervenuti dopo la segnalazione per un uomo a terra in piazza Municipio, poco distante dalla questura di via Medina. Al loro arrivo, il 24enne era già morto. Gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza dell’intera zona.

La Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli, fondata nel 1993 dal M.° Gaetano Russo, nella sua lunga attività ha sempre concepito la grande musica come un bene comune da condividere con il maggior numero possibile di persone, con le più diverse realtà sociali. Così, nel suo primo quarto di secolo di vita, ha fatto musica non solo negli auditorium e nei teatri, ma anche nelle piazze, nei musei, nelle scuole, ovunque possibile, coinvolgendo migliaia di giovanissimi, ragazzi, anziani.

Nel 2014 la Nuova Orchestra Scarlatti ha fatto sbocciare accanto a sé altre tre orchestre: la Scarlatti Junior, aperta a ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 18 anni, la Scarlatti Young, per giovani strumentisti di età compresa fra i 18 e i 28 anni, che si presenterà alla Mortella, e la Scarlatti per Tutti, orchestra amatoriale: una Comunità musicale aperta a 360 gradi, un’esperienza a tutt’oggi unica in Italia e non solo. Le nuove realtà si sono articolate fin dall’inizio come laboratori che alternano cicli di formazione orchestrale con una vera e propria attività concertistica. Il concerto che la Scarlatti Young propone a Ischia si intitola Breve viaggio musicale intorno al mondo e spazia dall’Oriente al Sud America passando per Londra, New York, Vienna e Napoli.

