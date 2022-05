Un incendio avvenuto nella notte del 17 maggio a Pianura, periferia di Napoli, ha completamente distrutto un fabbricato in via Vicinale Spadari. Il rogo è avvenuto poco prima delle tre. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e del nucleo radiomobile di Napoli e i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme.

La struttura di lamiere e muratura, di proprietà di un 48enne residente a Pianura ed ampia circa cento metri quadri, è un cumulo di macerie. Conteneva per lo più attrezzi da lavoro. Non ci sono feriti né telecamere.

Indagini in corso da parte dei carabinieri per chiarire dinamica. Al momento non si esclude alcuna pista.

