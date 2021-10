Definita nella serata di giovedì 21 ottobre la nuova Giunta del comune di Napoli. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha sciolto le riserve e ha annunciata la squadra di assessori (composta da sei uomini e cinque donne) che verrà poi presentata ufficialmente venerdì 22 ottobre alle ore 12 nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino.

Di seguito i nomi degli assessori con relative deleghe:

Vicesindaco con delega all’Istruzione e alla Famiglia: Mia Filippone, preside del liceo Sannazaro nel quartiere Vomero.

Bilancio: Pier Paolo Baretta

Infrastrutture e mobilità: Edoardo Cosenza, presidente dell’ordine degli Ingegneri di Napoli

Urbanistica: Laura Lieto, professoressa alla Federico II

Ambiente e mare: Paolo Mancuso

Politiche sociali: Luca Trapanese, il 40enne “maschio, single e gay” che ha adottato la piccola Alba, rifiutata da sette famiglie, anni fa quando aveva appena 30 giorni.

Polizia municipale e legalità: Antonio De Iesu, ex questore di Napoli

Turismo e Attività produttive: Teresa Armato

Politiche giovanili e del lavoro: Chiara Marciani

Salute e verde: Vincenzo Santagada, presidente dell’ordine dei Farmacisti

Sport e Pari opportunità: Emanuela Ferrante

Il sindaco mantiene per sé le seguenti deleghe: Cultura; Porto; Pnrr, Finanziamenti europei e Coesione territoriale; Grandi Progetti; Personale; Organizzazione; Decentramento; Digitalizzazione e innovazione.

Le quote riservate ai partiti

Tre gli assessori in quota Pd (Mancuso e Armato a livello regionale e Baretta in ambito nazionale), una in quota Movimento 5 Stelle (Emanuela Ferrante). Chiara Marciani, ex assessora alle Pari opportunità del primo mandato da governatore di Vincenzo De Luca.

Nei giorni scorsi Manfredi ha nominato Pasquale Granata direttore generale e Maria Grazia Falciatore capo di gabinetto (già vice capo di gabinetto in Regione). Due figure molte vicine al governatore De Luca.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giovanni Pisano