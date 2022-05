E’ stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione. Napoli piange Walter Natividate Fortes, in arte “Afro” e conosciuti sui social come Afrolicius Biboy, 39enne nato a Capo Verde ma cresciuto sin da piccolo nel capoluogo campano. Walter si è tolto la vita: a trovare il suo corpo la polizia. Una notizia che ha lasciato sgomenti tutte le persone che lo conoscevano. I funerali sono in programma oggi, venerdì 20 maggio, alle 15:30 nella chiesa di Montesanto, nel centro di Napoli.

Due anni fa, il 23 maggio 2020 rimase coinvolto in una lite in piazza Bellini dove per difendere una sua amica si beccò diverse coltellate dall’ex fidanzato (fermato dopo poche ore). Fendenti al gluteo, al torace, alla coscia e alla scapola, operato d’urgenza all’ospedale dei Pellegrini. Walter era “uno dei pilastri della cultura hip hop napoletana e nazionale ed è stato accoltellato a piazza Bellini nell’indifferenza di tutti per aver difeso una donna” raccontò all’epoca Alberto ‘Polo’ Cretara, rapper partenopeo che vive negli Stati Uniti. “Non è un extracomunitario ma napoletano e ha insegnato la breakdance nelle scuole superiori, così come nelle periferie, da Ponticelli a Scampia, levando tanti ragazzi dalla strada, mostrando la possibilità di una vita migliore”.

Numerosi i messaggi di cordoglio che in queste ore si stanno susseguendo sui social. “La prima volta che ti vidi eravamo tutti dei piccoli ragazzini infottati, fanatici per la breakdance. Li sulle poste a Napoli fulcro del movimento hip hop più vero, bello è puro che si potesse vivere a quei tempi… Momenti magici e indelebili che porterò sempre dentro di me… E tu eri un punto di riferimento per tutti noi… Grandi e piccini… Non solo riuscivi a farci sentire parte di un movimento… ma di un’unica grande famiglia….

Rimpiango solo di non averti potuto abbracciare manco una volta da quanto non sono più in Italia… Ma la tua memoria vivrà sempre dentro di noi…”.

“Non c’è peso più grande nel gestire le parole per descrivere quanto è grande il vuoto che lasci. Un passato di battaglie insieme un percorso pieno di stelle fatto di esperienze e ricordi indelebili. Sei caduto e ti sei rialzato più di chiunque altro, ci hai insegnato a non arrenderci mai, sei stato luce e forza dove il buio regnava ed insieme abbiamo superato ostacoli inimmaginabili. Ogni grande artista ha lasciato un segno indelebile che sarà perpetuato per sempre… e tu lo hai fatto.

Ieri, oggi e domani sempre con noi”.

