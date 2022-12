Un giovane di 14 anni è stato ferito con tre coltellate alla gamba sinistra in seguito a un presunto tentativo di rapina. E’ quanto accaduto nel primo pomeriggio di mercoledì 7 dicembre nel quartiere Vicaria, nel centro storico di Napoli.

Secondo una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare, il giovane sarebbe stato avvicinato alle spalle da alcuni sconosciuti. Uno di questi lo avrebbe colpito alla gamba sinistra con tre coltellate, forse per rapinarlo. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti intorno alle 15:30 presso il pronto soccorso del CTO dove il 14enne è stato assistito dal personale sanitario.

Al momento è ricoverato in osservazione: le sue condizioni non sono gravi. Indagini in corso per chiarire la dinamica. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Redazione

Ciro Cuozzo