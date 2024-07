Attimi di panico si sono vissuti nel quartiere di Fuorigrotta, a Napoli, dove intorno alle 18.45 di giovedì 4 luglio sono stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco lungo via Leopardi, a pochi passi dalla stazione della Cumana. Paura per le numerose persone presenti in strade, molte delle quali si sono rifugiate nei negozi.

Stando a quanto appreso dal Riformista, in base alle testimonianze raccolta, ad agire sarebbero state due persone a bordo di uno scooter di grossa cilindrata: il passeggero, che impugnava la pistola nella mano destra, ha sparato più volte in aria, “almeno cinque volte” raccontano persone presenti. Lo scooter si è poi dileguato e poco dopo sul posto sono intervenute diverse volanti della polizia.

Da una prima ricostruzione, stando a quanto riferito dai carabinieri, sembra che alcune persone a bordo di due scooter si siano inseguite, sparando alcuni proiettili. La dinamica è in fase di chiarimento.

Non ci sono feriti.

Una stesa intimidatoria quella andata in scena in un quartiere non nuovo ad episodi del genere negli ultimi anni. Tra omicidi, agguati falliti e stese intimidatorie, nel quartiere dove è presente lo stadio Maradona è in corso da tempo uno scontro armato tra clan. L’ultimo, grave, episodio ad inizio aprile quando una mamma venne ferita per errore davanti alla figlia alle giostrine di Piazza Italia: la rissa, lo sparo e un giovane in ospedale.

Uomo ferito da proiettile a Montecalvario

Sempre nel pomeriggio, nel quartiere Montecalvario, un uomo di 44 anni è stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco alla caviglia destra. E’ stato medicato all’ospedale dei Pellegrini e non è in pericolo di vita. Alla polizia intervenuta in ospedale ha spiegato di essere stato ferito senza un apparente motivo. Sul luogo indicato i poliziotti hanno rinvenuto almeno due bossoli.

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo