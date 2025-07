È nata a Los Angeles N41 Studios, una casa di produzione cinematografica indipendente che si propone di riscrivere – in profondità – la narrazione degli italiani in America. Un progetto ambizioso, che nasce dall’incontro dei due produttori Emanuele Scamardella e Davide Ippolito, con il supporto straordinario del produttore premio Oscar Jonathan Sanger (tra i suoi lavori The Elephant Man, Vanilla Sky e il recente Cabrini, incentrato sulla figura della prima santa americana, di origini italiane, acclamato dalla critica e vicino alla nomination agli Academy Awards).

N41 Studios prende il nome dal 41° parallelo che unisce idealmente Napoli a New York, e con loro due mondi che condividono una stessa matrice culturale. L’obiettivo è chiaro: produrre film e serie capaci di raccontare storie autentiche, contemporanee e universali che valorizzino la cultura italiana e l’identità italoamericana, superando i cliché della criminalità organizzata e della nostalgia caricaturale che per decenni hanno dominato il racconto italiano negli USA. “Vogliamo portare sullo schermo storie nuove, che parlino di eccellenza, coraggio, creatività e identità – senza dover ricorrere a logiche distorte o retoriche abusate,” dichiara Emanuele Scamardella, innovatore sociale e progettista culturale. “Credo sia il momento di costruire una rete di talenti che condividano una visione: riportare l’italianità nel cinema internazionale come valore, non come folklore.”

“La reputazione di un popolo si costruisce anche attraverso il cinema – e oggi più che mai è necessario raccontare un’Italia contemporanea, capace di ispirare,” afferma Davide Ippolito, già editore de ilNewyorkese, riferimento della comunità italiana negli Stati Uniti. “N41 Studios segna per me un ritorno alle origini: alla scrittura, al cinema, alla voglia di raccontare storie che lascino un segno. Dopo anni dedicati a progetti indipendenti, oggi questo percorso approda a Hollywood, con la stessa passione di sempre e una visione ancora più chiara: dare voce a un’Italia capace di ispirare, sorprendere e andare oltre gli stereotipi.” Con sede a Los Angeles e New York, ma con un’identità profondamente radicata nell’anima italiana, N41 Studios punta a diventare un nuovo punto di riferimento per chi crede che raccontare storie significative sia ancora possibile – e necessario.

