Il miracolo della vita. Il miracolo della vita si è compiuto e ha sbriciolato le teorie scientifiche, il tempo, ogni cosa. Siamo in Canada e una donna ha partorito due gemellini, un maschio e una femmina, dopo appena 22 settimane di gravidanza. Adiah Laelynn Nadarajah and Adrial Nadarajah hanno stabilito così un record come gemelli più prematuri e leggeri del mondo. Pesano poco, pochissimo ma stanno bene. Adiah è nata con un peso inferiore a 12 once. Suo fratello, Adrial Luka Nadarajah, l’ha raggiunta 23 minuti dopo, pesando meno di 15 once. A raccontare la storia dei due genitori canadesi è stata la Cnn.

Per i genitori in attesa Shakina Rajendram e Kevin Nadarajah, le parole del dottore sono state sia definitive che devastanti: i loro gemelli non potevano vivere. “Anche in quel momento, mentre sentivo quelle parole uscire dalla bocca del dottore, potevo ancora sentire i bambini molto vivi dentro di me. E quindi per me, non ero in grado di comprendere come i bambini che si sentivano molto vivi dentro di me non potessero vivere “, ha ricordato Rajendram. Tuttavia, sapeva che non c’era modo che sarebbe stata in grado di portare a termine. Aveva iniziato a sanguinare e il dottore disse che avrebbe partorito presto. Ai futuri genitori è stato detto che sarebbero stati in grado di tenere in braccio i loro bambini ma che non sarebbero stati rianimati perché troppo prematuri.

Rajendram, 35 anni, e Nadarajah, 37 anni, racconta ancora la Cnn, si erano sposati e si erano stabiliti ad Ajax, Ontario, a circa 35 miglia a est di Toronto, per mettere su famiglia. Avevano già concepito una volta, ma la gravidanza era extrauterina – fuori dall’utero – e si è conclusa dopo pochi mesi. Per quanto tremende fossero le notizie del dottore, ha detto Nadarajah, entrambi si sono rifiutati di credere che i loro bambini non ce l’avrebbero fatta. E così hanno setacciato Internet, trovando informazioni che li allarmassero e li incoraggiassero.

I bambini avevano appena 21 settimane e cinque giorni di gestazione; per avere una possibilità, dovrebbero rimanere nell’utero un giorno e mezzo in più, e Rajendram dovrebbe andare in un ospedale specializzato in grado di curare i “microprematuri”. Prima nasce un bambino, maggiore è il rischio di morte o grave disabilità, affermano i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie. I bambini nati pretermine, prima delle 37 settimane di gestazione, possono avere problemi respiratori, problemi digestivi ed emorragie cerebrali. Le sfide e i ritardi nello sviluppo possono anche durare una vita.

I problemi possono essere particolarmente gravi per i microprematuri, quelli nati prima della 26a settimana di gestazione che pesano meno di 26 once. La ricerca ha scoperto che i bambini nati a 22 settimane che ricevono cure mediche attive hanno tassi di sopravvivenza dal 25% al ​​50%, secondo uno studio del 2019. Rajendram e Nadarajah hanno richiesto un trasferimento al Mount Sinai Hospital di Toronto, uno dei pochi centri medici del Nord America che fornisce rianimazione e cure attive a 22 settimane di gestazione. Quindi, dicono, hanno “pregato intensamente”, con Rajendram determinato a tenere i bambini dentro di sé solo poche ore in più.

Solo un’ora dopo la mezzanotte del 4 marzo 2022, a 22 settimane di gestazione sono nati i due gemellini.

Secondo il Guinness World Records, i due sono i gemelli più prematuri e più leggeri mai nati. I precedenti detentori del record per i gemelli prematuri erano i gemelli Ewoldt, nati in Iowa all’età gestazionale di 22 settimane, 1 giorno.

È un record che questi genitori dicono di voler battere il prima possibile in modo che a più bambini venga data l’opportunità di sopravvivere.

“Erano perfetti in tutti i sensi per noi”, ha detto Rajendram. “Sono nati più piccoli del palmo delle nostre mani. Le persone continuano a non crederci quando glielo diciamo.

Redazione

© Riproduzione riservata

Francesca Sabella