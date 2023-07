I Paesi della Nato hanno concordato l’estensione del mandato del segretario generale Jens Stoltenberg sino al primo ottobre 2024, confermando la decisione che sembrava imminente e che andrà ratificata al vertice dell’Alleanza di Vilnius la settimana prossima. “Onorato dalla decisione degli #NATO Alleati di estendere il mio mandato come Segretario Generale fino al 1° ottobre 2024. Il legame transatlantico tra Europa e Nord America ha garantito la nostra libertà e sicurezza per quasi 75 anni e, in un mondo più pericoloso, la nostra Alleanza è più importante che mai”, ha commentato lo stesso Stoltenberg sul suo account Twitter.

I rappresentanti degli Stati membri alleati nel Consiglio del Nordatlantico, che hanno preso la decisione, “hanno ringraziato il Segretario generale per la sua leadership e il suo impegno, fondamentali per preservare l’unità transatlantica di fronte a sfide alla sicurezza senza precedenti”, riferisce la nota.

Un comunicato dell’ufficio stampa dell’Alleanza atlantica, affermando che la decisione è stata presa oggi, precisa che sarà confermata dai capi di Stato e di governo dei paesi membri al vertice di Vilnius, l’11 e 12 luglio.

“Sono onorato – ha dichiarato Stoltenberg – della decisione degli alleati della Nato di prorogare il mio mandato come Segretario generale. Il legame transatlantico tra Europa e Nord America ha garantito la nostra libertà e sicurezza per quasi settantacinque anni, e in un mondo più pericoloso la nostra grande Alleanza è più importante che mai”.

