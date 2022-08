Una nave militare greca è ferma nelle acque del Golfo di Napoli in quarantena. Non è chiaro cosa sia successo a bordo ma una militare 19enne dell’equipaggio è morta dopo essere risultata positiva al Covid all’Ospedale del Mare. Ci sono anche altri due militari con sintomi, dei quali si attende l’esito dei tamponi a breve che sono stati trasportati all’ospedale Cotugno. Ma da quanto pare non risulterebbero in condizioni gravi o in pericolo di vita.

La “Prometeus”, da ieri al largo del Golfo di Napoli, è finita in quarantena dopo la morte della giovane. Secondo quanto riportato dall’Ansa, nelle prossime ore tutti i membri dell’equipaggio, circa 250 persone, saranno sottoposti a tampone covid. La militare 19enne, è stata ricoverata in gravi condizioni nell’ospedale del Mare di Napoli, è morta la scorsa notte: ad un primo tampone covid era risultata negativa, ma un secondo tampone ha dato invece esito positivo. Altri due giovani militari, un uomo e una donna di 21 anni, sono ricoverati nell’ospedale Cotugno, in condizioni non gravi, e per loro si attende l’esito del tampone.

L’Usmaf ha posto in quarantena, per motivi precauzionali, la nave Prometeus fino a una nuova valutazione dopo i tamponi. Al momento non c’è alcuna positività al vaiolo delle scimmie. La Prometeus è una nave appoggio della marina militare di Atene. Proveniva da Tunisi ed aveva in programma di fare scalo a Napoli.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

