Prende forma la nuova serie Netflix ispirata al famoso videogioco Assassin’s Creed, le cui riprese sono iniziate in questi giorni a Roma. Da Cinecittà alle strade della Capitale, per raccontare il conflitto nascosto tra l’Ordine dei Templari e la Confraternita degli Assassini: la produzione ha scelto la città eterna come una delle location ideali delle sue puntate per la molteplicità dei possibili scenari. Se infatti parte della serie sarà ambientata nel periodo dell’Impero Romano, la ricostruzione dei ciak girati in strada punta agli anni 80’ con costumi e oggetti d’epoca.

Assistiamo al dietro le quinte delle riprese in Via di Sant’Agostino, mentre nelle strade del set riappare la FIAT Ritmo, la 500, e qualche “Ciao”, assieme ai tipici segnali stradali del secolo scorso. Intanto gli aiuti alla regia istruiscono attori e comparse, che aspettano pazientemente sui marciapiedi il loro turno vestiti con cappelli e impermeabili decisamente fuori stagione, gli assistenti curano ogni dettaglio per cancellare riferimenti temporali: dalla pubblicazioni di volantini finti nelle bacheche, alla rimozione di adesivi dai pali con il raschietto (il decoro urbano ringrazia). Si gira la stessa scena numerose volte, con un incrocio bloccato da polizia a assistenti. Dietro l’angolo si spara del fumo finto e ci sembra di riconoscere Lola Petticrew, attrice nordirlandese, confermata ufficialmente nel cast.

I dettagli sulla serie tv sono pochi, alcune riprese sono già state svolte nell’area di Camaldoli un mese fa e stando a quanto trapelato sul web, il piano di lavorazione si estenderebbe per sette mesi, con conclusione prevista verso ottobre 2026. La serie darà il giusto spazio al successo globale del videogioco, già arrivato sul grande schermo con l’omonima pellicola nel 2016. La produzione è affidata a Roberto Patino sceneggiatore televisivo americano e David Wiener come showrunner, con Gerard Guillemot, Margaret Boykin, Austin Dill, Genevieve Jones per Ubisoft Film & Television, e Matt O’Toole come produttori esecutivi. Tra gli attori presenti anche Claes Bang, Ramzy Bedia, Tanzyn Crawford, Sandra Guldberg Kamp, Zachary Hart, Sean Harris, l’italiano Corrado Invernizzi, Youseff Kerkour, Mirren Mack, Laura Marcus, Noomi Rapace, Nabhaan Rizwan e Toby Wallace.

Foto Il Riformista

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Luca Frasacco