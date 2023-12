Neonato morto in una camera d’albergo in provincia di Napoli. E’ quanto scoperto al risveglio dai genitori del piccolo, nato nelle scorse settimane, durante il soggiorno in un hotel di Qualiano, comune a nord del capoluogo partenopeo.

Da una prima, frammentaria, ricostruzione, i genitori hanno spiegato ai carabinieri intervenuti nella struttura ricettiva di via San Francesco a Patria che il piccolo non respirava. Da qui la corsa disperata alla reception per chiedere aiuto ma il cuore del piccolo aveva già cessato di battere.

Sul posto poco dopo sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso del piccolo, oltre al medico legale e al pm di turno della procura di Napoli nord. Indagini in corso per chiarire quanto accaduto. Tra le ipotesi più accreditate quella di una disgrazia.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo