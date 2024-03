In Nigeria è avvenuto un altro rapimento di massa, uno dei più grandi di sempre nel Paese. Sarebbero più di 200 i bambini rapiti in una scuola nel nord ovest della Nigeria, a Kuriga. Secondo alcuni testimoni si tratta di addirittura 280 bambini e bambine tra gli 8 e i 15 anni di età.

Bambini rapiti in Nigeria, l’attacco in una scuola

L’attacco è stato confermato da alcuni funzionari del governo locale dello Stato di Kaduna, ma non sono ancora state fornite cifre ufficiali. Forse perché ancora non è chiaro il numero effettivo dei bambini rapiti. Durante l’attacco è stata uccisa almeno una persona, mentre sono stati rapiti anche membri del personale, compreso il preside. Uno degli insegnanti della scuola GSS Kuriga, nel distretto di Chikun, Sani Abdullahi ha parlato dell’attacco, affermando che molti studenti della scuola, insieme a del personale, sono riusciti a fuggire all’inizio dell’attacco, quando il gruppo armato – arrivato a bordo di motociclette – ha iniziato a sparare colpi in aria

Nigeria, i rapimenti di massa

In Nigeria, i rapimenti di massa di bambini e bambine non sono una novità. Sono compiuti da gruppi armati e guerriglieri jihadisti a scopo di estorsione, o per incrementare i numeri delle loro truppe con bambini soldati. In alcuni momenti sono stati anche molto frequenti. Dieci anni fa il Paese fu scosso dal rapimento di oltre 250 studentesse da Chibok compiuto dai terroristi di Boko Haram. Con alcune di quelle ragazze che ancora oggi sono disperse. Il presidente Bola Ahmed Tinubu, insediatosi a maggio scorso, ha puntato molto sulla sicurezza nel Paese e sulla ricerca di investimenti stranieri. Per ora, rendere la Nigeria – il Paese più popoloso dell’Africa – un luogo sicuro è una sfida aperta. O utopica.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani