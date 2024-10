“Vuoi salvare la tua relazione? E non sai come fare? Nemmeno noi ma chiamaci per il trasloco”. E’ il messaggio pubblicitario che sta catturando l’attenzione dei napoletani suscitando ilarità per l’abilità con la quale si prova a sdrammatizzare su qualsiasi cosa. L’idea è della ditta Saverino Traslochi, che ha sede in via Jannelli e nei giorni scorsi ha lanciato il primo cartellone pubblicitario nei pressi di piazza degli Artisti al Vomero.

C’è già chi ha rilanciato il claim sui social, inviandolo ad amici o a quelle coppie che tendono sempre a lamentarsi. “Non ce la fai più a sopportarlo/a? Chiama loro…”. Una campagna pubblicitaria sicuramente incisiva, ideata stesso dal titolare dell’azienda, Marco Severino, che insieme al team grafico di Giuseppe Forte ha progettato il lancio.

E i risultati non tardano ad arrivare. “Da qualche giorno – raccontano i dipendenti- sono numerose le telefonate arrivate in sede. Ci chiamano da tutta Italia per complimentarsi dell’idea e per ottenere informazioni sui servizi di traslochi”. Per il momento la campagna pubblicitaria è solo su Napoli e nelle specifico Vomero, Fuorigrotta e Chiaia. Non è escluso però che potrebbe essere rifatta toccando ulteriori zone e con una tiratura superiore.

Piero de Cindio Esperto di social media, mi occupo da anni di costruzione di web tv e produzione di format

© Riproduzione riservata

Piero de Cindio