Un fantasma si aggira per l’Europa: quello del neo-fascismo. Neo-fasciste, o neo-naziste, così vengono chiamate e identificate tutte quelle forze politiche che contestano, dalla destra radicale e antagonista, i partiti vicini all’establishment, i partiti “centristi”, di centrodestra o di centrosinistra, che hanno in mano il potere politico ed economico nella Ue. Ma gli elettori di queste forze politiche sono soltanto stufi marci di come quei partiti governano l’Europa, di come trattano i problemi seri e importanti per la grande maggioranza degli elettori “normali”, della gente che sta sempre peggio dal punto di vista economico e sociale. Gli slogan che adottano i leader di queste formazioni hanno richiami suggestivi, dalla remigrazione allo stop agli aiuti militari all’Ucraina. Tutte tematiche condivise da sempre più elettori, sempre più cittadini che non si identificano certo con il nazismo o il fascismo, ma con la volontà di cambiare questi governanti, incapaci di migliorare la vita delle persone.

In Sassonia in particolare, con AfD oltre il 44%, sono gli elettori conservatori che si ribellano ora contro l’establishment europeista, completamente disinteressato ai problemi economici della popolazione. La storia elettorale della Sassonia è paradigmatica. Si è distinta dagli altri Länder orientali, tutti vicini comunque alla CDU, per una fortissima stabilità politica: la CDU ha ottenuto consensi elevatissimi, spesso vicini al 60% dei voti, fino all’inizio di questo secolo. Scende poi tra il 40% e i 50% negli ultimi anni. Ma, dopo la crisi economico-finanziaria del 2008, una nuova forza si affaccia, l’Alternative für Deutschland, che poco alla volta cresce fino alle elezioni di domenica scorsa, coinvolgendo anche molti cittadini che si erano ritirati nell’astensione in mancanza di una vera alternativa alla CDU. Ora questa alternativa ce l’hanno, così sono tornati al voto, in favore dell’AfD.

In Germania come in Italia con Vannacci, sono i delusi della destra istituzionale che si rivolgono alla destra antagonista. Ma chi vuole combatterla non può soltanto recitare altri slogan: deve fornire una visione nuova e appealing della società futura.

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Paolo Natale