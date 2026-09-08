Mentre l’Italia si concentra sul caso Lavitola-Ranucci, il mondo è attraversato da crisi profondissime che riguardano l’Europa e il Medio Oriente. L’Ue, in particolare, vede due questioni all’ordine del giorno: la guerra di aggressione della Russia all’Ucraina, con una parallela guerra ibrida condotta da Putin, e il risultato delle elezioni in Sassonia. Putin è stato uno dei primi leader a capire l’importanza dell’uso politico di Internet. Da tempo ha messo in campo hacker e altri strumenti dello stesso tipo che sono intervenuti su quasi tutto, comprese questioni apparentemente lontane dalla politica, come i vaccini durante la pandemia. Gli hacker russi hanno appoggiato la Catalogna che voleva separarsi dalla Spagna, Farage sulla Brexit, sono intervenuti alle elezioni americane del 2016 contro Clinton e quindi indirettamente a favore di Trump.

Probabilmente Putin conta di proseguire la guerra, ignorando tutti gli appelli delle anime belle per sostituire la diplomazia alla guerra, fino a quando non avrà il quadro dei risultati elettorali in alcune nazioni strategiche dell’Europa, come la Germania, la Francia e l’Italia. Sia per la vicenda ucraina, sia per la sua strategia più generale, uno degli obiettivi di Putin è quello di dividere e disarticolare l’Europa che, visto il comportamento del tutto ambiguo di Trump, costituisce per lui il maggiore problema politico. Questa campagna ibrida è da tempo in corso anche in Italia, dove si sta verificando una contraddizione molto profonda nel sistema politico nel suo complesso. Precedentemente gli schieramenti politici contrapposti, di maggioranza e di opposizione, erano del tutto omogenei al loro interno sul terreno della politica estera e dei riferimenti alle grandi potenze mondiali, da un lato gli USA e dall’altro l’URSS. Invece oggi entrambi i poli sono profondamente divisi: il centrodestra finora in modo più sfumato, il campo largo in modo assai netto.

Nel centrosinistra il M5S è nettamente filo-russo, ma non solo: Conte quando era premier sponsorizzò l’adesione dell’Italia, unico Paese del G7, alla nuova Via della Seta. Per parte sua, AVS non è filo-putinista, ma pro-Pal, neutralista, anti-americano, e per questo contro l’invio delle armi all’Ucraina. In più Conte contrappone la sua leadership a quella di Schlein, accompagnandola all’enfatizzazione del pacifismo, funzionale al filo-putinismo. Per quello che riguarda il Pd, sono favorevoli a Kyiv la segretaria Schlein, i suoi fedelissimi e la minoranza riformista. Mentre resta molto ambigua l’area dem che fa riferimento ai grandi vecchi, Bettini e D’Alema. Al di là della propaganda, tutto ciò impedisce al campo largo di proporre un leader e un programma chiaramente definiti e precisati che costituiscano un’alternativa netta e secca al centrodestra. Il sondaggio fatto a Cernobbio, con effetti disastrosi per il campo largo, fotografa questa situazione.

Il voto in Sassonia costituisce un campanello d’allarme che non va affatto sottovalutato. Il solito Salvini si è affrettato a battere le mani, ma fortunatamente Tajani ha espresso una linea totalmente diversa, perché in Sassonia ha prevalso un mix estremamente pericoloso che mette insieme nostalgie hitleriane, rifiuto di istituti fondamentali della democrazia ma anche una protesta sociale e culturale che deve far riflettere proprio chi rifiuta la proposta e le suggestioni avanzate da AfD. In sostanza, sarebbe indispensabile che in Europa si affermassero forze per portare avanti una linea che respinga nettamente le suggestioni autoritarie e le nostalgie espresse da AfD, e che si ponga il problema di una revisione globale delle strutture dirigenziali e dei meccanismi burocratici e funzionali dell’Unione europea, che stanno diventando una fabbrica di contestazione e di rifiuti radicali.

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Fabrizio Cicchitto