Friedrich Merz, Presidente del partito CDU, ha ribadito che la formazione politica da lui guidata non collaborerà con l’AfD a nessun livello politico nonostante i sondaggi che la danno attualmente al secondo posto, sopra i socialdemocratici dell’SPD. In un’intervista con l’ARD, Merz ha confermato: “La CDU ha una posizione chiara. Non ci sarà collaborazione con l’AfD, né in parlamento né nelle amministrazioni locali”. Alla domanda se ciò valesse anche a livello locale, Merz è stato categorico: “Ein Nein ist ein Nein”, no significa no.

A luglio, Merz era stato criticato per aver definito come democratiche le elezioni di rappresentanti dell’AfD in Thüringen e Sachsen-Anhalt: queste dichiarazioni all’epoca erano state interpretate come un ammorbidimento della linea della CDU nei confronti dell’AfD. Nell’intervista, ha corretto qualsiasi malinteso, sottolineando che non aveva mai parlato di collaborazione con l’AfD e che la sua affermazione era un riferimento generale al panorama politico tedesco.

A proposito della proposta di un divieto generalizzato per l’AfD di partecipare alle elezioni, Merz ha dichiarato che i divieti di partito raramente sortiscono effetto in Germania. Ha anche concordato con Markus Söder, leader della CSU, sull’idea di decidere un candidato per la carica di Cancelliere solo nell’autunno del 2024, dopo le elezioni regionali nell’est della Germania.

Friedrich Merz è un politico tedesco membro della CDU (Unione Democratica Cristiana). Nato nel 1955, Merz ha una formazione giuridica e ha iniziato la sua carriera politica negli anni ’80. È stato membro del Parlamento tedesco e del Parlamento europeo, assumendo diversi ruoli chiave nel corso della sua carriera. Dopo un periodo lontano dalla politica attiva, in cui ha lavorato come avvocato e uomo d’affari, è tornato in prima linea nel 2018 con l’obiettivo di guidare la CDU, di cui è l’attuale Presidente. È conosciuto per le sue posizioni moderate e la sua visione liberale dell’economia. Nel contesto politico tedesco attuale, Merz è una figura di spicco che tenta di equilibrare le ali conservatrici e liberali del suo partito.

