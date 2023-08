2 morti a Kiev per un attacco del Cremlino, mentre la Russia accusa l’Ucraina di aver compiuto nella notte il più grande attacco con droni sul suo territorio dall’inizio dei combattimenti dal febbraio 2022. I droni ucraini hanno colpito un aeroporto nella regione occidentale russa di Pskov, a 700 chilometri dal territorio ucraino, vicino al confine con l’Estonia e la Lettonia, innescando un incendio di vaste proporzioni, come hanno riferito il governatore e i media locali. Secondo il Ministero della Difesa, altri droni sono stati abbattuti su Oryol, Bryansk (più volte nelle settimane scorse oggetto di tentativi di attacco da parte dell’Ucraina), Ryazan, Kaluga e la regione di Mosca che circonda la capitale russa. Il governatore della regione di Pskov, Mikhail Vedernikov, ha ordinato la cancellazione di tutti i voli da e per l’aeroporto dell’omonima capitale della regione, in modo da poter valutare i danni alla luce del sole.

L’attacco all’aeroporto, segnalato per la prima volta pochi minuti prima di mezzanotte, ha danneggiato quattro aerei da trasporto Il-76, ha riferito l’agenzia di stampa statale russa Tass, citando funzionari dell’emergenza. Vedernikov ha dichiarato che non ci sono state vittime e che l’incendio è stato circoscritto. Secondo notizie non confermate dai media, l’aeroporto potrebbe essere stato attaccato da 10 a 20 droni.

A Kiev, la caduta di detriti ha ucciso due persone e ne ha ferita un’altra dopo che la Russia ha lanciato un “massiccio attacco combinato” contro la capitale ucraina utilizzando droni e missili, ha scritto il capo dell’amministrazione militare Sergei Popko su Telegram. La Russia ha lanciato droni Shahed contro Kiev da varie direzioni e poi ha preso di mira la capitale con missili da aerei strategici Tu-95MS. Ha detto che più di 20 obiettivi sono stati abbattuti dalle difese aeree dell’Ucraina. I morti e i feriti si sono verificati quando i detriti sono caduti su un edificio commerciale nel distretto di Shevchenkivskyi, ha dichiarato Popko.

In Russia, Pskov è stata l’unica regione a riportare danni consistenti. A Kaluga, un drone è stato abbattuto e un altro ha colpito un serbatoio di petrolio vuoto, causando un incendio che è stato rapidamente spento, ha riferito il governatore della regione Vladislav Shapsha.

Tre droni sono stati abbattuti sopra la regione di Bryansk, secondo l’esercito russo, e alcuni media russi hanno citato residenti che hanno detto di aver sentito una forte esplosione. Fonti Twitter non confermate riportano l’attacco riuscito su quella che definiscono la più grande fabbrica di microelettronica russa, la Kramniy EL. Due droni sono stati abbattuti sopra la regione di Oryol, ha dichiarato il governatore Andrei Klychkov. Altri due sono stati abbattuti sopra la regione di Ryazan e uno sopra la regione di Mosca. Fuori Mosca, tre aeroporti principali – Sheremetyevo, Vnukovo e Domodedovo – hanno temporaneamente interrotto tutti i voli in arrivo e in partenza, una misura che è diventata di routine in seguito agli attacchi dei droni. Non ci sono stati commenti immediati da parte dei funzionari ucraini, che di solito rifiutano di assumersi la responsabilità di qualsiasi attacco sul suolo russo. Sempre mercoledì, nelle prime ore del mattino, i funzionari russi installati nella Crimea annessa hanno riferito di aver respinto un attacco di droni che aveva come obiettivo il porto della città portuale di Sebastopoli.

Il governatore di Sebastopoli, nominato da Mosca, Mikhail Razvozzhayev, ha dichiarato che non era immediatamente chiaro quanti droni fossero stati distrutti. Gli attacchi di droni contro la Crimea o le regioni russe sono diventati sempre più comuni negli ultimi mesi, con Mosca come obiettivo frequente, così come le regioni che confinano con l’Ucraina, come Bryansk. Depositi di carburante e campi d’aviazione sono stati colpiti in attacchi di droni che funzionari russi hanno attribuito a Kiev. Le regioni di Oryol e Kaluga confinano con Bryansk e la regione di Mosca si trova sopra Kaluga. Pskov, tuttavia, si trova a circa 700 chilometri a nord del confine russo con l’Ucraina ed è stata descritta da blogger militari mercoledì mattina come un obiettivo davvero complesso da colpire dal territorio sotto il controllo di Kyev: cosa davvero è successo stanotte lo scopriremo nelle prossime ore.

