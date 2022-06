Dopo due anni in cui la maturità è stata solo una prova orale con tutto lo stress e i divieti che la pandemia ha imposto, torna l’Esame di Stato più o meno come tradizione vuole. E proprio come da manuale è tornato anche il brindisi la sera prima degli scritti. Nel piazzale di San Martino al Vomero, migliaia di liceali si sono radunati per fare un brindisi e festeggiare l’inizio dell’ultima grande avventura che aprirà loro le porte a una nuova vita.

Un momento emozionante ma che ha causato non pochi disagi. Nessuno tra i vomeresi infatti si aspettava una simile massiccia affluenza nel quartiere. E quando il caos impazzava in tanti si sono chiesti senza capirlo cosa stesse succedendo. Dalle 22 è iniziato il caos più totale: il traffico si è immediatamente paralizzato per le vie tra piazza Vanvitelli e San Martino. La polizia municipale intorno alle 23 è stata costretta a chiudere le vie d’accesso a San Martino, deviando il traffico.

Intanto al festa nel piazzale impazzava: tutto il panoramico spiazzo era pieno di ragazzi fino a via Tito Angelini. Non c’era spazio nemmeno per avanzare di un passo, a piedi ovviamente. Un tappeto fitto fitto di persone, molte bottiglie di spumante stappate e alla mezzanotte anche qualche fuoco d’artificio è esploso nel cielo. Una festa bella e liberatoria per i ragazzi, nonostante i disagi. Il tutto reso ancora più difficile dalla coincidenza nelle stesse ore con il concerto a Castel sant’Elmo del concerto di Malika Ayane nell’ambito dell’Ecofest Napoli.

La schiera di vigili inviati a cercare di gestire il panico nulla ha potuto contro la fiumana in piena di persone. Musica alta, canzoni e allegria, hanno dato il via alla prima prova della Maturità. Probabilmente tra qualche giorno ci sarà un nuovo picco di contagi a Napoli dopo la serata, e chissà quanto ci vorrà a ripristinare l’ordine nel piazzale dove sono state lasciate numerose bottiglie e bicchieri, ma dopo anni di stop l’entusiasmo era impossibile da contenere.

Rossella Grasso Giornalista professionista e videomaker, ha iniziato nel 2006 a scrivere su varie testate nazionali e locali occupandosi di cronaca, cultura e tecnologia. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Tra le varie testate con cui ha collaborato il Roma, l’agenzia di stampa AdnKronos, Repubblica.it, l’agenzia di stampa OmniNapoli, Canale 21 e Il Mattino di Napoli. Orgogliosamente napoletana, si occupa per lo più video e videoreportage. E’ autrice del documentario “Lo Sfizzicariello – storie di riscatto dal disagio mentale”, menzione speciale al Napoli Film Festival.

