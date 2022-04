Una risposta allo Stato, che lo ha posto sotto protezione. La camorra torna a minacciare don Maurizio Patriciello, il parroco del Parco Verde di Caivano, territorio notoriamente ‘difficile’ dell’hinterland nord di Napoli, una delle maggiori piazze di spaccio della Campania.

Questa mattina è stato ritrovato un cartello con la scritta “Bla, bla, bla. Pe mo (Solo chiacchiere, per ora, ndr)” davanti la chiesa del sacerdote. A denunciarlo è stato il senatore Sandro Ruotolo del Gruppo Misto.

Un messaggio inquietante, dato che da pochi giorni don Maurizio è sotto scorta, mercoledì scorso la commissione antimafia si riunì proprio nella sua parrocchia e soltanto ieri aveva incontrato il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. A metà marzo invece era stato fatto esplodere un ordigno davanti la chiesa del parrocco, sempre al Parco Verde.

“Non ho mai avuto paura e continuo a non avere paura. Io faccio il parroco e continuerà a farlo“, è il commento di don Maurizio Patriciello per il ritrovamento del cartello davanti alla sua chiesa. ”I carabinieri stanno cercando di interpretare il senso di questo messaggio – dice all’Ansa don Maurizio mentre si sta recando proprio in caserma – di certo è un cartello che arriva dopo il mio incontro di ieri con il ministro Lamorgese, dopo la visita qui dell’Antimafia”.

Sandro Ruotolo, che per primo ha segnalato l’ennesimo messaggio intimidatorio nei confronti del sacerdote, sottolinea: “La ministra Lamorgese ha annunciato la costituzione della compagnia dei carabinieri proprio a Caivano. Noi siamo soddisfatti ma diciamo anche che non basta“.

“Se è vero che la questione criminale a Napoli è un’emergenza nazionale diventa prioritaria la lotta ai clan dell’area Nord di Napoli. Abbiamo una serie di richieste. Chiediamo alle istituzioni di confrontarsi con noi. Verrà il giorno in cui cacceremo la camorra dai nostri territori. Chi non è contro la camorra è complice della camorra”, spiega il senatore.

Carmine Di Niro Romano di nascita ma trapiantato da sempre a Caserta, classe 1989. Appassionato di politica, sport e tecnologia

© Riproduzione riservata

Carmine Di Niro